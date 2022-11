Nuevo miércoles de revistas en una semana atípica, marcada por el festivo del Día de Todos los Santos que, no obstante, no ha alterado la salida al kiosco de las principales publicaciones. Una semana en la que la Princesa Leonor, que regresaba el pasado jueves a España de Gales para participar en los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, ha sido una de las grandes protagonistas, pero no la única. Además de la hija mayor de los Reyes, las revistas han sorprendido llevando a sus portadas otros temas destacados, como, por ejemplo, el nuevo amor de Laura Escanes tras su ruptura con Risto Mejide o el bautizo de la nieta de Raquel Bollo, Jimena.

En ¡Hola! Leonor ocupa la parte central de la portada. Además de su regreso a Oviedo para los actos relacionados con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, la revista ofrece un extenso reportaje sobre la Princesa en su diecisiete cumpleaños y cuenta anécdotas y curiosidades de la vida de la hija mayor de los Reyes en un momento clave de su vida. ¡Hola! publica también las primeras fotografías de Elsa, la hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain, que ha recibido este nombre como detalle a su abuela, Elsa Anka. Cierra la portada un reportaje sobre la situación entre Eva González y Cayetano Rivera, después de anunciarse que la pareja llevaba unos meses viviendo separada y se apunta a que no hay vuelta atrás en su decisión.

Semana ofrece en exclusiva las imágenes del bautizo de Jimena, la nieta de Raquel Bollo, que posa para la publicación feliz y sonriente junto a la pequeña y su hija Alma. Los Premios Princesa de Asturias son los otros grandes protagonistas de la portada, con el espectacular look de la Reina Letizia y la madurez de Leonor en la que se ha convertido, sin duda, en la cita más importante de su agenda.

En Diez Minutos nos sorprenden con un reportaje exclusivo de la escapada de María Patiño a Fuerteventura. La periodista apura los últimos días de calor con un viaje a las islas en el que demuestra, una vez más, que está en plena forma. Sonsoles Ónega ocupa la parte central de la portada, tras el estreno de su nuevo programa en Antena 3. La revista ofrece un reportaje en el que analiza el lado más desconocido de la periodista, su vida detrás de las cámaras y las curiosidades y anécdotas de su día a día. Como no podía ser de otra manera, el regreso de la Princesa Leonor a España también tiene cabida en la portada de la revista, que publica varias páginas con un especial dedicado a los Premios Princesa de Asturias.

Por último, la noticia más inesperada de la semana llega en la portada de Lecturas. Tras su ruptura con Risto Mejide, Laura Escanes ha encontrado de nuevo el amor. La revista publica las primeras imágenes de la influencer junto a su nueva ilusión, el cantante Álvaro de Luna, con el que ha sido captada besándose de manera apasionada. Lecturas dedica también unas páginas a la vuelta de la Princesa Leonor y publica una información exclusiva sobre la ruptura de Eva González y Cayetano Rivera según la cual, la pareja compró una finca poco antes de romper.