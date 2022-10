Laura Escanes tiene un nuevo amor tan solo diez días después de anunciar su separación de Risto Mejide. Se trata de Alberto Redondo Jiménez, aunque todo el mundo le conoce como Míster Jägger. Nacido en Madrid hace 29 años, este streamer ha robado el corazón de la influencer hasta el punto de hacerle pasar página tras el fin de su matrimonio con el presentador catalán.

Esta nueva historia de amor sacude los cimientos de la crónica social, que en los últimos días no da abasto con tanta actualidad. Ha sido la revista Lecturas quien se ha encargado de informar del inicio del noviazgo con el que Escanes dejaría atrás definitivamente al padre de su hija. El entorno de la pareja ha deslizado que ambos se conocían desde hacía algunos meses pero que ha sido ahora cuando se ha llevado a cabo el romance. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información a esta hora, pero la mayoría de cabeceras del corazón se hacen eco de este bombazo sentimental.

Por el momento es complicado establecer la primera toma de contacto entre Laura Escanes y Míster Jagger, si bien las redes sociales, que arden desde esta tarde con la noticia, ya han dado alguna pista. Hace algunos meses que la influencer se inició en el mundo de Twitch, sobre todo con el videojuego Minecraft. TortillaLand fue el servidor en el que ambos coincidieron como streamers y ese podría ser el punto de partida.

Míster Jagger comenzó su andadura en las plataformas hace más de una década, con vídeos de YouTube. De personalidad excéntrica por momentos, su pasión son los videojuegos, el cine y la música heavy metal. No es el primer rostro conocido con el que se vincula ya que se le ha relacionado con la activista y actriz de cine para adultos Amarna Miller.

La nueva ilusión sentimental de Laura Escanes adquirió una gran popularidad el pasado mes de junio con la celebración de La velada del año 2, el combate de boxeo organizado por su gran amigo Ibai Llanos y que reunió a rostros tan conocidos como David Bustamante, que fue precisamente quien peleó contra Míster Jägger.

Así las cosas, la influencer podría haber encontrado de nuevo el amor en los brazos del madrileño. Era el pasado 25 de septiembre cuando anunciaba su adiós a Risto: «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días (…) Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️», escribió.