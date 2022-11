Laura Escanes es la protagonista indiscutible del día tras las románticas imágenes en las que aparece besando al cantante Álvaro de Luna. Los dos forman una de las parejas sorpresa de este final de año ya que hay que recordar que hace poco más de un mes que la influencer rompió definitivamente su matrimonio con Risto Mejide.

Las fotografías de Laura y Álvaro en Tenerife no dejan lugar a dudas. Ha sido Lecturas quien las ha llevado a su portada este miércoles, pero lo más llamativo es que la propia Escanes dio alguna pista horas antes de salir la revista a la calle. Lo hizo mostrando a sus seguidores en Instagram uno de sus tatuajes: una luna. Casualidad o no, el apellido de su nuevo novio.

Se trata de un sugerente dibujo del satélite en su hombro, que ha acompañado de tres emojis muy reveladores: una carita enamorada, una de lágrimas y otra de derretirse. ¿Una indirecta a lo que estaba por venir? Sea como fuere, cabe destacar que dibujarse una luna tiene un significado de lo más especial. Desde culturas tan antiguas como la griega o egipcia se la tenía como una divinidad, se la veneraba para tener prosperidad en la vida. Otras corrientes apuntan a que hacerse este tatuaje simboliza el equilibro o la magia. En el caso de Laura Escanes podría estar relacionado con la maternidad, puesto que en la cultura occidental se la ha considerado como la protectora, no solo de las mujeres, sino también de las familias. En este sentido, su hija Roma es su alegría de vivir.

La exmujer de Risto Mejide es toda una apasionada de llenar su piel de tinta: «Soy muy impulsiva y me encanta hacerme tatuajes», ha reconocido en alguna ocasión. Si bien se suele decantar por los de tamaño mini, siendo los brazos el lugar favorito para hacérselos. Entre los diseños que tiene destaca el número 111, la firma de su exmarido en el glúteo: «Es la firma de Risto, es muy bonita, encima en el culo queda muy bien», dijo; el planeta Saturno que se hizo con su amiga, la influencer Gemma Pinto, que representa la fuerza, la determinación y la resistencia.

También tiene tatuadas algunas frases como «aprender a perder», que se vio en la foto que utilizó en redes para comunicar su ruptura con Risto: «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días», escribió muy emocionada para despedirse de su marido. Ahora, un mes y medio después, ha empezado a rehacer su vida junto a Álvaro de Luna.