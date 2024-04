Almeida invita a Florentino Pérez como ‘talismán’ de su boda

José Luis Martínez-Almeida, de 48 años, ha invitado a su boda con Teresa Urquijo, de 27, a Florentino Pérez. Tal y como ha podido saber LOOK, el alcalde de Madrid contará con el presidente del Real Madrid entre los invitados a la que dicen va a ser el enlace del año. Hasta el momento, siempre ha funcionado al revés. Ha sido el también empresario y fundador de la constructora ACS quien ha convidado al primer edil al palco de autoridades. Y cada vez que el político del Partido Popular ha presenciado alguno de los encuentros deportivos de los de Ancelotti, estos se han terminado llevando la victoria. El nombre de Almeida es sinónimo de triunfo para el equipo merengue.

Almeida y Florentino Pérez, en una imagen reciente. / GTRES

Una buena suerte que ha provocado que, en OKDIARIO, el alcalde sea bautizado como el «talismán» del Real Madrid. Haciendo gala de su sentido del humor habitual, Almeida respondió a este periódico en 2022: «Dile a Inda que se deje de cachondeos». El alcalde nunca ha lucido la camiseta del primer club de la ciudad, «porque sería hipócrita», ya que, como casi todo el mundo sabe, es hincha del Atlético de Madrid. Eso sí, en calidad de representante del consistorio, el regidor siempre ha mostrado su alegría por el buen hacer del Real Madrid.

Pero en su corazón sólo hay espacio para Teresa… y el Atlético de Madrid. Es por ello que, tal y como desvelan a LOOK fuentes de toda solvencia, el alcalde también ha extendido una invitación a su presidente, Enrique Cerezo, quien no se perderá el «sí, quiero» entre el primer edil y Teresa Urquijo Moreno, sobrina segunda del Rey Juan Carlos. Por cierto, el emérito siempre ha mostrado su afinidad con el Real Madrid.

Almeida celebra el triunfo del Atlético de Madrid, como campeón de la Liga en 2021. / GTRES

La boda será el próximo sábado 6 de abril en la Iglesia San Francisco de Borja de Madrid, en plena Milla de Oro de la capital, y el convite tendrá lugar en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos materna de ella, la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga. Los marqueses de Laserna han aprovechado la ocasión para pintar la residencia.

La madre del alcalde: pasión colchonera

La pasión colchonera del alcalde le viene de cuna. Su madre, Ángela de Navascués Cobián Ruiz de Velasco, fallecida en 2019, era una de las grandes seguidoras del club, como también lo es Casilda, la hermana mayor de José Luis Martínez-Almeida, quien ejercerá de madrina el próximo sábado seis de abril en la boda de su hermano. Una decisión que no fue nada fácil para el regidor, ya que se lleva muy bien con sus otras dos hermanas, Ángela y Magdalena, -tiene dos hermanos más, Alfonso y Rafael-, y sus sobrinas. Finalmente, se decantó por la mayor de edad y otorgó un papel especial en la ceremonia al resto de ellas.

Casilda Martínez-Almeida, la segunda por la izquierda. / Cortesía Rojiblancas

Abogada de profesión, Casilda es tesorera de la peña Rojiblancas, una organización que congrega a mujeres hinchas del equipo, donde ejerce de tesorera. Allí ha explicado el origen de la pasión familiar por estos colores. «Soy nieta e hija de dos furibundos atléticos y me enorgullece ser madre de dos grandes colchoneras. Mi abuelo decidió que lo acompañara al Calderón con tres años para sustituir a mi abuela que era madridista. A él le doy las gracias por inculcarme esta filosofía de vida que mis hijas aprendieron desde pequeñas y gracias a la misma saben vivir en las alegrías y en las penas».

En una entrevista en El Mundo, Casilda confesó que todo comenzó con su abuela materna, casada con José Luis Navascués Ruiz de Velasco, quien a pesar de aprobar una de las oposiciones más duras del Estado se dedicó al cine. Compró los Estudios Chamartín y se convirtió en el distribuidor de las películas americanas en España. Su mayor éxito fue producir Marcelino, pan y vino, con la que ganó el Oso de Oro de Berlín en 1955.

«Mi abuela era madridista y para no ir al Calderón le dijo: ‘Llévate a la niña’. Mi madre era muy forofa e iba al estadio siempre. Ahora tengo dos hijas que son más atléticas que yo. Cuando eran pequeñas las metía en el baño a las dos y les cantaba: ‘Yo me voooy al Manzanaaares’. Salieron dos fervientes colchoneras», explicaba la hermana de Almeida. Como no podía ser de otro modo, habrá presencia colchonera el día de la boda del alcalde con Teresa Moreno Urquijo. Además de porque en el enlace coincidirá Florentino Pérez con Enrique Cerezo, ese día, en Sevilla, se celebrará a las 22:00 horas la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca, un encuentro deportivo que podría ser la razón por la que el Rey Felipe cause baja en la boda del año, tal y como informó este lunes LOOK en exclusiva.