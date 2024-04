El motivo por el que Felipe VI y Letizia podrían no acudir a la boda de Almeida, pero las infantas sí

El enlace de José Luis Martínez-Almeida, de 48 años, y Teresa Urquijo Moreno, de 27, promete convertirse en la boda del año. Razones no faltan ya que será el primer edil de la capital en pasar por el altar en el ejercicio de su cargo, lo que convierte el evento en histórico. Además, la novia es sobrina segunda del Rey emérito Don Juan Carlos y está vinculada, por tanto, a la Familia Real. Tal y como ha podido saber LOOK, los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes este año celebran dos décadas de la celebración de su matrimonio, fueron unos de los primeros en recibir la invitación a la boda para presidir el “sí, quiero” de Almeida y Teresa Urquijo, que tendrá lugar en la Iglesia San Francisco de Borja de Madrid y, posteriormente, en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna.

Sin embargo, el monarca y su esposa podrían declinar en el último momento. LOOK ha podido saber por fuentes solventes que el matrimonio no ha asegurado todavía su asistencia. ¿La razón? Ese mismo sábado seis de abril, Felipe VI presidirá la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla. Aunque no hay confirmación oficial, podría acompañarlo la infanta Sofía, gran amante de este deporte, ya que la joven, de 16 años, se encuentra de vacaciones en nuestro país debido al asueto académico del que disfrutan los alumnos del UWC Atlantic College, el internado de Gales (Reino Unido), donde estudia bachillerato, del mismo modo que lo hizo su hermana, la princesa de Asturias. Teniendo en cuenta que este partido comenzará a las 22 horas, podría darse finalmente la posibilidad de que Sus Majestades acudieran solo a la celebración del sacramento y que, posteriormente, el rey pusiera rumbo a la capital hispalense. Habrá misterio hasta el final.

Una relación muy ‘real’

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio Real. / Gtres

Don Felipe está muy unido tanto a Teresa como a su familia. De hecho, junto a su madre y sus hermanas, acudió en 1995 a la boda de los padres de la prometida de Almeida, Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno de Borbón. La relación del monarca con los Moreno de Borbón es más que evidente. La abuela materna de Teresa, la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias, es prima hermana del rey Juan Carlos, ya que ambos comparten abuelo, Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Llamado familiarmente “Nino” se casó en dos ocasiones: la primera con María de las Mercedes, princesa de Asturias, hermana mayor del rey Alfonso XIII de España, fallecida prematuramente a los 24 años, con la que tuvo tres hijos. El primero de ellos fue Alfonso, padre de la princesa Teresa de Borbón. Más tarde, Nino contrajo matrimonio de nuevo con Luisa de Orleans , hija del príncipe Felipe de Orleans, conde de París, con la que tuvo cuatro hijos, entre ellos la condesa de Barcelona. El hermano de Teresa, Don Carlos, duque de Calabria, fue uno de los mejores amigos del Rey emérito y estudió con él en el internado de Las Jarillas.

A su vez, más allá de la unión familiar, el rey Felipe es íntimo amigo de los tíos de la futura esposa del alcalde Almeida, Pedro y Gonzalo Urquijo, este último presidente de la Fundación Hesperia, creada por los entonces príncipes de Asturias tras recibir la millonaria herencia del empresario menorquín Juan Ignacio Balada. La Guardia Real ha entrenado alguna ocasión en Los Molinillos, la finca que la madre de los Urquijo, conocida en sociedad como Piru Urquijo, tiene en Navalagamella (Madrid).

Las Infantas Elena y Cristina, invitadas de honor en la “boda del año”

Las infantas Elena y Cristina, en el homenaje a Constantino de Grecia. / Gtres

En cambio, quienes sí que han confirmado la asistencia a la boda del alcalde de Madrid y Teresa Urquijo Moreno son las infantas Elena y Cristina, buenas amigas de la madre y las tías de la novia. De hecho, en 2019, mientras su entonces marido, Iñaki Urdangarín, cumplía condena en la cárcel de Brieva (Ávila) por el caso Nóos, la ex duquesa de Palma no dudó en asistir a la boda de Jaime Urquijo Zobel de Ayala, primo de Teresa e hijo de su tío Juan, fallecido en accidente de avión en París a los 36 años, y Alexandra Suarez. Por su parte, Doña Elena ha presidido en numerosas ocasiones la entrega de los trofeos del Flor de lis Horse Trial, el concurso que la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias organiza cada año en la finca donde tendrá lugar la boda. Allí cría caballos purasangre árabe.

Victoria Federica, en una imagen de su perfil público. / Redes sociales

Ambas podrían ir acompañadas de su madre, la reina Doña Sofía, quien naturalmente también está invitada al enlace, del mismo modo que también lo está Don Juan Carlos y Victoria Federica, hija menor de la duquesa de Lugo. La joven es una de las mejores amigas de Juan Urquijo Moreno, hermano de Teresa y cuñado del alcalde de la capital. A la vista está que, por la extensa lista de ilustres posibles asistentes, no es trivial que el enlace haya sido bautizado como la boda del año.