La infanta Sofía ‘se pierde’ una de sus citas preferidas en su vuelta a España

La infanta Sofía no estará en la final de la Copa del Rey de fútbol el próximo 6 de abril. A pesar de que el pasado año, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia acompañó a su padre en esta importante cita con el deporte, esta vez, la benjamina de la Familia Real no acudirá al partido entre el Athletic Club de Bilbao y Real Club Deportivo Mallorca.

La infanta Sofía en una imagen de archivo. / Gtres

La Casa de S.M. el Rey ha confirmado este miércoles la lista de compromisos previstos para la Familia Real de cara a los próximos días, una vez termine la Semana Santa, y ha llamado especialmente la atención que será solamente el Rey Felipe el que acuda a la final de fútbol, tal como ha hecho en ocasiones anteriores.

La infanta Sofía comienza ya sus vacaciones de Semana Santa en el Atlantic College de Gales y no tendrá que estar de vuelta en el Reino Unido hasta el día 7 de abril. Un día después de que se celebre el encuentro de la final de la Copa del Rey. Por este motivo, no resultaba nada extraño que la hija menor de los Reyes acudiera al estadio de La Cartuja, sobre todo, si se tiene en cuenta que siempre se ha dicho que Sofía es una fanática de este deporte.

La infanta Sofía en una imagen de archivo. / Gtres

El pasado año, la hermana menor de la princesa Leonor estuvo junto al Rey Felipe en la final de la Copa del Rey en la capital andaluza, pero, además, hace algunos meses, también acompañó a la Reina Letizia en la final femenina del Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda, en el que se hizo con la victoria la selección española. No obstante, no se han confirmado los motivos por el que el nombre de la infanta Sofía no aparece esta vez en la agenda.

Vacaciones en familia

Por ahora no se conocen los planes de la Familia Real para estos días de Semana Santa, aunque los Reyes podrán disfrutar de la compañía tanto de la princesa Leonor, como de la infanta Sofía. La heredera tiene unos días de descanso en su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza, hasta el día 5 de abril, mientras que Sofía cuenta con un poco más de tiempo libre.

Este año, al igual que en ocasiones anteriores, no está previsto que la Familia Real acuda a la Misa de Pascua en Palma de Mallorca, donde sí se ha podido ver a la Reina Sofía en compañía de la princesa Irene de Grecia. No obstante, es probable que los Reyes y sus hijas nos sorprendan con alguna salida privada, como ocurrió con la visita a Chinchón el pasado año.

Infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales. / Gtres

Vuelta a la agenda

Tal como han confirmado fuentes oficiales, será ya a partir del próximo día 1 de abril cuando Sus Majestades retomen su agenda oficial. En concreto, el Rey participará el día 2 en un acto en la Escuela Diplomática, mientras que doña Letizia inaugurará su agenda el miércoles 3, cuando viaje junto a don Felipe a Cádiz, para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Entre otros compromisos de la semana se encuentran la entrega de los Premios Nacionales de Deporte y la final de la Copa del Rey, ya de cara al fin de semana en la ciudad de Sevilla.