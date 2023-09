Alejandra Rubio reacciona al preocupante mensaje que ha escrito Terelu Campos

No es la primera vez que Alejandra Rubio aparece en Telecinco después del triste fallecimiento de María Teresa Campos. La colaboradora estuvo en un programa para dar explicaciones sobre lo que había sucedido y para desvelar cómo se encontraba su familia. Sin embargo, Rubio se ha visto en un nuevo compromiso. Su madre, la presentadora Terelu Campos, ha escrito un preocupante mensaje en Instagram reconociendo que la pérdida que acaba de sufrir le ha dejado muy tocada. «¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente, estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado», ha escrito.

Alejandra Rubio en Telecinco / ‘Así es la vida’

Algunos famosos tan conocidos como Máximo Huerta o Chelo García-Cortés se han puesto en contacto con Terelu a través de las redes sociales para mostrar su cariño, comprensión y respeto. Alejandra Rubio se ha quedado muy preocupada después de leer las palabras de su madre y le ha llamado para ver cómo le podía ayudar. «Me ha dicho que no le regañe, que necesitaba desahogarse», ha declarado Rubio después de este incidente. Ella también abrió su corazón en una carta pública que utilizó para despedirse de su abuela.

Alejandra trabaja de columnista en un medio nacional, proyecto que aceptó gracias al ánimo que le dio María Teresa Campos. La mítica comunicadora sabía que su nieta era una gran escritora, por eso quiso que aceptase la oferta que había recibido. Desde ese momento Alejandra entrevista a rostros populares en un conocido periódico y aprovechó este espacio para hacer público una texto que le había dedicado a su querida abuela. «Es para decirte una vez más si cabe lo mucho que te quiero», relató.

El emotivo reencuentro que ha vivido Alejandra Rubio

Emma García posando / GTRES

Alejandra Rubio, vestida de riguroso luto, ha explicado que ella está muy tocada porque se ha quedado sin su abuela, pero quiere que el público comprenda que Terelu Campos y Carmen Borrego lo están pasando todavía peor. La propia Terelu salió del velatorio de María Teresa Campos para hablar con los medios y dijo: «Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotras a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo de casi un año». Alejandra ha continuado con esta idea.

La colaboradora trabaja desde hace años con Emma García, quien ha reconocido que estaba preocupada por la joven. «Mejor no nos decimos nada, nos damos un abrazo», le ha dicho en Fiesta. Llevaban un tiempo sin verse porque la presentadora ha estado disfrutando de sus vacaciones estivales. Se han reencontrado en el plató del citado programa y ha sido un momento muy emotivo. Los tertulianos del espacio se han solidarizado con Alejandra y han reconocido que está haciendo un gran esfuerzo, pues de alguna forma se ha visto obligada a ejercer de portavoz de su familia.

Terelu Campos ha sido muy generosa

Terelu Campos en el hospital / Gtres

Terelu Campos está a punto de marcharse a Málaga, donde empezarán los homenajes que rendirán tributo a la memoria de María Teresa Campos. Francisco de la Torre Prados, el alcalde de la ciudad, ha confirmado que más pronto que tarde inaugurará una calle o una plaza en honor a la mítica presentadora. Mientras tanto, Terelu y su hermana Carmen Borrego están organizando una misa para que la familia Campos pueda despedirse de la matriarca.

De momento no ha trascendido si Alejandra Rubio asistirá a los eventos que se están preparando. Pero Carmen sí ha corroborado que finalmente su madre tendrá un programa de televisión especial que posiblemente se emita en TVE. El objetivo es hacer un repaso a su brillante trayectoria.