El alarmante mensaje de Terelu Campos tras la muerte de su madre: «Solo quiero desaparecer»

El pasado 5 de septiembre es una fecha que pasará a la historia por un triste motivo: la pérdida de María Teresa Campos. El suceso ha marcado un antes y un después en los medios de comunicación, pero también en la vida de Terelu Campos. La presentadora ha compartido un triste mensaje en sus redes sociales que no ha tardado en preocupar a todos. Carmen Borrego fue la primera en admitir que le iba a costar mucho aprender a vivir con la ausencia de su madre. Hasta la fecha Terelu se había mantenido en silencio en Instagram, pero ahora se ha pronunciado y los rumores no se han hecho esperar.

Las hijas de María Teresa Campos están trabajando para preparar un nuevo homenaje a su madre que se emitirá en TVE, la cadena que le convirtió en una estrella. Antes tienen pensado trasladarse a Málaga, ciudad en la que María Teresa triunfó en la radio. Su última voluntad era que sus restos mortales descansasen al lado de sus padres, así que Terelu y Carmen llevarán allí sus cenizas. Afortunadamente las hermanas están más unidas que nunca y nada queda de los conflictos que protagonizaron en el pasado tras la irrupción de Alejandra Rubio en Telecinco.

Terelu Campos y Carmen Borrego en el tanatorio La Paz / Gtres

Carmen Borrego tuvo muchas diferencias con su sobrina Alejandra y este problema terminó afectando a Terelu Campos, quien estuvo un tiempo sin hablarse con su hermano. Por suerte todo esto ha quedado en el olvido. Está previsto que a partir del lunes la familia anuncie cuando serán los actos que pretenden celebrar en Málaga para honrar la memoria de María Teresa. El alcalde de la ciudad ha confirmado que inaugurará una plaza o una calle con su nombre, pues es una mujer que siempre llevó sus orígenes por bandera.

Terleu Campos lanza un preocupante mensaje

Terelu Campos y Carmen Borrego dan el último adiós a María Teresa Campos/ Gtres

María Teresa Campos falleció en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Ingresó el domingo tres de septiembre y Terelu Campos se preocupó en llamar a los familiares y amigos de la presentadora para que pudieran pasar unas últimas horas con ella. Belén Rodríguez, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, entre muchos otros, se trasladaron hasta el citado centro médico para arropar a la familia. Cuatro días después de la triste pérdida de María Teresa, Terelu se ha pronunciado en sus redes lanzando un preocupante mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

«¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente, estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado», ha escrito Terelu Campos. Sus seguidores han reaccionado de forma instantánea mandando apoyo y ánimo. «Fuerza, perder a una madre tiene que ser terrible, pero no te dejes caer. No puedes irte a ningún lado, tienes que cuidar de tu familia como has hecho siempre», le escribe un internauta.

Las sentidas palabras de las hijas de María Teresa Campos

María Teresa Campos y sus hijas en e Málaga/ Mediaset

María Teresa Campos siempre mantuvo una relación estupenda con los periodistas y sus hijas han querido continuar con este legado. En todo momento compartieron lo que estaba pasando dentro del hospital y no intentaron esconder nada. Después de la muerte de la presentadora, se trasladaron al tanatorio y cuando todo estaba en orden salieron para hablar con los reporteros.

«Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo de casi un año», dijo Terelu Campos visiblemente afectada. Carmen Borrego completó este discurso asegurando que le habían dado «muchísimo amor» a la comunicadora. «Le hemos intentado devolver lo que ella nos ha dado durante todos estos años».