Terelu Campos y Carmen Borrego llegan al tanatorio para dar el último adiós a su madre

Dos días después de su ingreso en la Fundación Jiménez Díaz, María Teresa Campos ha fallecido este martes a primera hora de la mañana. El hospital ha confirmado la noticia con un comunicado en el que revelaba la hora de la muerte de la presentadora, que ingresó con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave que fue empeorando poco a poco.

María Teresa Campos en ‘Mi casa es la tuya’ / Telecinco

El cuerpo de la periodista ha sido trasladado hasta el tanatorio de La Paz, ubicado en la localidad de Tres Cantos, donde a partir de las 12:00 se ha abierto la capilla ardiente. Numerosos rostros conocidos se han acercado hasta allí para apoyar a la familia en este complicado momento. Uno de los primeros en llegar ha sido Alejandro Rubio, ex marido de Terelu Campos y padre de Alejandra.

Alejandro Rubio during a burial of Maria Teresa Campos in Madrid. 05 September 2023

La expectación ha sido máxima ante la llegada de Terelu y Carmen Borrego. Ambas hermanas han llegado de riguroso luto a las inmediaciones del edificio donde se encuentran los restos mortales de la veterana comunicadora. Sin mediar palabras, inmersas en el dolor y cogidas de la mano no han hecho declaraciones, aunque se espera que salgan a atender a la prensa a lo largo de la jornada. Una vez en el interior del recinto, Terelu y su ex se han fundido en un emotivo abrazo.

Carmen Borrego y Terelu Campos llegando al tanatorio / Gtres

A los pocos segundos ha aparecido Alejandra Rubio, siguiendo la misma estética que su madre y su tía. Con el rostro completamente serio a pesar de que lo ha intentado ocultar con unas enormes gafas de sol, la colaboradora se ha unido al resto de sus seres queridos.

Alejandra Rubio de riguroso luto / Gtres

Belén Rodríguez ha intervenido desde la funeraria en El programa del verano y ha asegurado que las hijas de la periodista «están destrozadas». «Han sido días muy difíciles. Es una enfermedad muy dura y han sido días muy intensos en el hospital», ha explicado.

Durante estos últimos días, sus hijas no se han separado de su lado. Tanto Carmen Borrego, como Terelu se han mostrado muy afectadas ante la situación de su madre, pero han contado con el apoyo de muchos familiares y amigos que se han acercado hasta el hospital para acompañarlas en este complicado momento. Fidel Albiac y Rocío Carrasco, Belén Rodríguez, Yusan Acha o Maite Valdelomar son algunos de los amigos más cercanos a los que se ha visto a las puertas del hospital. Asimismo, los nietos de la presentadora han acudido al centro médico para poder estar a su lado.

El padre Ángel era uno de los últimos en acudir y sus palabras ante los medios aumentaban la alarma sobre el estado de la presentadora y hacían presagiar el peor desenlace: «Está muy bien acompañada, junto a sus hijas y su familia. Ojalá que cuando nos toque a nosotros estemos tan bien acompañados», decía el sacerdote.

Despedida en las redes

Además de todos los que han querido acompañar a la familia de la comunicadora en el tanatorio, han sido muchos los que han rendido homenaje a María Teresa Campos a través de las redes sociales, con emotivas palabras y mensajes de despedida. Compañeros de profesión como Jorge Javier Vázquez, Isabel Gemio, Toñi Moreno, Bibiana Fernández o Anne Igartiburu, entre otros muchos, pero también personalidades de otros ámbitos, como la cultura, el arte o la política.