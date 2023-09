María Teresa Campos fallecía en la madrugada de este martes a los 82 años de edad, después de ser ingresada, el pasado domingo día 3 de setiembre, en estado «muy grave» en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, «debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda». El cuerpo de la veterana presentadora ha sido trasladado hasta el tanatorio de La Paz, ubicado en la localidad de Tres Cantos, donde a partir de las doce, se ha abierto la capilla ardiente. Numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país se han acercado hasta allí para apoyar a la familia en este complicado momento.

Uno de los primeros en llegar ha sido Alejandro Rubio, ex marido de Terelu Campos y padre de Alejandra; a quien ha seguido la propia Terelu y Carmen Borrego. Ambas hermanas han llegado, abatidas, de riguroso luto y sin mediar palabra a la funeraria. De hecho, no ha sido hasta hace escasos minutos cuando las dos han atendido a la prensa congregada en el lugar. «Queremos dar las gracias por el cariño y respeto hacía la gran periodista y comunicadora que ha sido mi madre», ha comenzado diciendo Terelu. «Vosotros habéis perdido a una de las mas grande profesionales de nuestro país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre. Ha sido un camino muy largo, de casi un año, en el que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía mantener intocable su intimidad e imagen», ha continuado.

Terelu Campos y Carmen Borrego / Gtres

«Se ha ido con el cariño de sus hijas, hijos políticos, nietos, hermanos y rodeada de muchísimo amor. Le hemos devuelto todo lo que ella nos ha dado a nosotros. Tampoco podemos olvidarnos del equipo de la Fundación Jiménez Diaz, quienes han tratado con un amor inmenso a mi madre y a nosotros», ha terminado diciendo cediendo así el testigo a su hermana que, preguntada expresamente por ello, ha anunciado que Maria Teresa será incinerada este miércoles y, sus restos descansaran en Málaga. «Ella descansará en Málaga con su madres y sus hermanos. Ese era su deseo. Mañana será incinerada en la más estricta intimidad y cuando podamos descansar iremos a Málaga».

Las palabras de Alejandra Rubio

Antes de Terelu Campos y Carmen Borrego, Alejandra Rubio ya había roto su silencio a su llegada al Tanatorio. La nieta de Maria Teresa Campos, con el rostro serio, ha agradecido a los medios de comunicación el trato recibido en estos momentos y recordado a su abuela con gran orgullo. «Para mí es un orgullo la abuela que he tenido. Ya no solo como profesional. Era una grande. A ella le hubiera encantado este reconocimiento después de tantos años de trabajo. Por eso os doy las gracias a todos y a la gente que esta llevando los programas de televisión. Habéis seguido con la estela de tu abuela (…) Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que no, me fiaba de todo lo que decía… Seguir su camino y que esté orgullosa de todas nosotras. Al final era mi abuela», ha expresado.