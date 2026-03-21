Alejandra Rubio anuncia que está esperando su segundo hijo junto a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están de enhorabuena. La pareja, que comenzó su relación en febrero de 2024, está esperando su segundo hijo en común. Un embarazo que llega poco más de un año después de que dieran la bienvenida a su primer hijo en común, el pequeño Carlo, que llegó al mundo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid el 6 de enero de 2024.

Esta noticia pone de manifiesto que tanto Alejandra como Carlo están viviendo una de las etapas más plenas de su vida y este bebé llega para completar la felicidad en el seno de una noviazgo que muchos desean que se convierta ya en matrimonio.

La joven ha ido dejando pistas en sus redes sociales y es que, el mismo día que se filtró la noticia, Rubio colgó una fotografía de un ramo de flores que le había regalado a su pareja. Una composición de flores blancas y brotes verdes, entre las que destacan margaritas y pequeñas rosas, y que podría, ahora, cobrar un fuerte significado.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Esta información no ha pillado por sorpresa a los colaboradores que comparten plató con la hija de Terelu Campos cada día en la televisión. Marisa Martín Blázquez ha asegurado que no es algo novedoso para ella, ya que lleva unos días con la mosca detrás de la oreja por situaciones vividas entre bambalinas. Miguel Frigenti, que no mantiene una buena relación con la prima de José María Almoguera, ha asegurado que en las redacciones de Telecinco hace días que se comenta, pero que no había podido confirmarse con los protagonistas.

Alejandra Rubio embarazada. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Alejandra y Carlo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se conocieron a través de las redes sociales en febrero de 2024. Poco después de cruzar los primeros mensajes, ambos concretaron una cita para seguir forjando su vínculo que terminó siendo el inicio de su sólido noviazgo. Su relación ha estado marcada por las críticas y complicadas situaciones familiares. Que Alejandra se quedara embarazada de Carlo unos meses después de comenzar el idilio suscitó muchos comentarios y, algunos de ellos, negativos, en los que aseguraban que había pasado muy poco tiempo e incluso los tacharon de irresponsables.

Alejandra Rubio embarazada. (Foto: Gtres)

Por otro lado, cabe recordar que cuando comenzaron su idilio, Carlo estaba cumpliendo la última parte de su condena por estafa agravada en el sector de la compraventa y alquiler de coches de lujo y pernoctaba en el centro penitenciario. Algo que se alargó y con lo que convivió Alejandra durante los primeros meses de vida de su primogénito, días en los que contaba con la ayuda de Carlo Costanzia padre, que viajaba desde Italia, y de Terelu Campos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

Los enfrentamientos familiares y la polémica también han marcado su historia. La publicación de las memorias de Mar Flores, madre de Carlo, el cumpleaños de Terelu y la entrada en prisión de los hermanos menores del empresario, Rocco y Pietro, por intento de homicidio, han sido obstáculos que han puesto a prueba la pareja, que ha sabido capotear las adversidades, hasta el momento, con éxito.