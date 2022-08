Anna Padilla está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Con un futuro muy prometedor en las redes sociales -donde ya cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram-, la joven se ha embarcado en una nueva aventura junto a su madre, Paz Padilla. Hace tan solo tres años, decidieron crear la firma de ropa Noniná, “con la intención de poder explorar nuevos retos”. Un proyecto lleno de ambición que les ha llevado a todos los puntos de la geografía nacional, pues siguiendo el lema de ‘reinventarse o morir’, madre e hija han creado una furgoneta con la que poder llevar su ropa a cada lugar recóndito de España.

Una pasión a la que también se ha sumado Albert Ferrer, el padre de la joven, que ya luce alguna prenda de la firma como un auténtico fan. Así lo ha mostrado ella misma en su cuenta de Instagram, dejando claro que, pese a los rumores sobre una mala relación con su progenitor, se llevan mejor que nunca. Y es que, la influencer -que está acostumbrada a compartir cada pequeño aspecto de su vida con sus followers- siempre ha querido dejar a un lado a su padre, con la intención de protegerle del foco mediático, puesto que no es un personaje público ni tiene intención de serlo. Sin embargo, en algunas ocasiones, Anna se salta esta pequeña regla para compartir algunos de los momentos que pasa junto a él, pues se trata de una de las personas más importantes de su vida.

Fue hace ya dos décadas cuando Paz Padilla y Albert Ferrer pusieron fin a su matrimonio, después de siete años de amor y una hija en común. Una ruptura que fue muy dura para la humorista, que recuerda esa etapa como una de las peores de su vida. Desde entonces, mucho se ha especulado con que Anna no tenía relación con su padre o que esta no era la más ideal, pero ya se ha encargado ella misma de desmentir todas las habladurías. Sin tener que dar explicaciones, un audio que Albert ha hecho llegar a su hija dándole la bienvenida a Cataluña -hasta donde se ha desplazado para disfrutar de las vacaciones en familia- deja claro el verdadero vínculo entre los dos. “Bueno, ya me dices algo, bienvenida a Cataluña, nena. Ya podrás practicar el catalán”, se puede escuchar. Un mensaje que ha hecho reír a la influencer, que no ha dudado en compartirlo orgullosa en sus redes sociales. Y es que, aunque Anna vivió parte de su infancia allí, cuando sus padres se separaron tuvo que trasladarse a Madrid junto a su madre. Es por ello que, cuando tiene la ocasión de visitar a la familia paterna, no duda en compartirlo.

En este viaje a bordo de la ‘Nonineta’, la influencer ha aprovechado para enseñarle a su padre su mayor emprendimiento, convirtiéndole así en un fan más de la firma de moda que tanto éxito está teniendo entre las influencers. Tal es el amor que Albert tiene hacia su hija, que no ha dudado en apoyarla en esta nueva aventura, luciendo una bolsa de la marca dejando entrever que ya se ha hecho con algunas prendas para llenar su vestidor. Una relación paterno-filial que lejos de mostrarse en las redes sociales, se ha ido consolidando con el paso de los años, y de la que -como se ha podido observar- ambos están muy orgullosos.