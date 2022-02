Así es Albert Ferrer, el desconocido padre de Anna Ferrer y exmarido de Paz Padilla

Pese a que pueda parecer imposible salir del foco mediático en una familia que está plenamente sumergida en él, Albert Ferrer lo consiguió. Han sido muchos los años en los que el que fuera marido de Paz Padilla ha permanecido en un segundo plano. Algo muy difícil teniendo en cuenta que su ex es uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, al igual que su hija en las redes sociales.

La influencer ha hecho de su Instagram su blog más personal, publicando a diario toda actividad de su vida cotidiana para sus más de 750 mil seguidores. Amigos, conocidos e incluso su madre forman parte de los stories de Anna, pero, ¿qué pasa con su padre? Al parecer, Ferrer preferiría seguir siendo anónimo, en la medida de lo posible, para los ojos del público. Algo que su hija ha acatado sin reproches, asegurando en alguna ocasión que eso “no significa que no se vean o que no hablen”.

Esta condición, sumada a la distancia que existe entre las viviendas de ambos, no favorece a su relación en absoluto. No obstante, siempre que tienen oportunidad aprovechan para reencontrarse, y así ocurrió este fin de semana. La joven ha roto su regla de oro al compartir en sus redes sociales cómo han sido estos días junto a su progenitor. Siendo fiel a las tradiciones catalanas, Albert celebró en la Ciudad Condal una calçotada típica de la que ha querido que Anna forme parte. Con motivo de su 25 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo miércoles 23, la hija de Paz Padilla ha viajado hasta Barcelona para disfrutar de una comida junto a su padre, en la que ha grabado a su padre mientras cocinaba esta variante de la cebolla junto a una paella. Un planazo bajo el sol al que tampoco faltó la presentadora, que haciendo gala de su humor, intentó imitar el acento catalán sin mucho éxito.

A juzgar por las imágenes y vídeos publicados por la influencer, todo apunta a que Albert, Paz y Anna pasaron un día de lo más feliz en el que tampoco faltó la abuela, que también quiso felicitar a su nieta por su nueva vuelta al sol en lo que fue para la joven una vuelta a su infancia en toda regla. Y es que antes de que sus padres se separaran hace ya casi 20 años, Anna vivió junto a ellos en Barcelona. Una bonita etapa a la que pusieron fin concretamente en 2003, cuando Albert decidió poner punto y final a su matrimonio con la humorista: “Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada”, explicaba la propia Paz en el programa de Bertín Osborne: “Yo lloraba mucho, mañana, tarde y noche, pero nunca le dije que aún le quería. Llevábamos siete años juntos. Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes para mostrarle que estaba bien, pero cuando cerraba la puerta me hinchaba a llorar otra vez. Estaba loca por este hombre y pensé que nunca más volvería a estar así por nadie”, confesaba. Desde ese momento, poco más se ha sabido sobre el primer marido de Padilla. El representante artístico ha salvaguardado su imagen en todo momento, haciéndose públicas algunas anécdotas de él cuando Paz ha hecho alusión sobre su pasado, en el que estuvo muy presente.