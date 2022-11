El sincero mensaje de Alba Carrillo a la esposa de Jorge Pérez tras su polémico desliz

El acercamiento entre Alba Carrillo y Jorge Pérez se ha convertido en el tema estrella del fin de semana, y no es para menos. Era durante el pasado sábado, 26 de noviembre, cuando se daba a conocer que los colaboradores de Ya les mediodía habrían mantenido una actitud más que cariñosa durante la celebración de la fiesta de su productora. Una actitud que habría puesto en jaque el matrimonio del ex concursante de Supervivientes, que se mostraba visiblemente arrepentido durante la emisión de Fiesta al admitir que había causado cierto daño a su esposa.

Sea como fuere, y después de que Jorge tuviera oportunidad de expresar su malestar en vivo y en directo, ahora le tocaba a Alba. La hija de Lucía Pariente se ha sentado en el plató del programa de los fines de semana de Telecinco para hablar largo y tendido y dar así su versión, después de haber recibido numerosas críticas por las que se ha visto obligada a desactivar, de manera temporal, los comentarios de su cuenta de Instagram.

Con rostro visiblemente serio y look rojo, la ex concursante de Supervivientes acaparaba el foco mediático en torno a las 16:00 horas en la que prometía ser una tarde de lo más complicada para ella: “Estoy mejor, más tranquila, gracias Emma”, comenzaba explicando, después de haber pasado varias horas en un segundo plano, visiblemente nerviosa e incluso llorando: “Estoy recibiendo muchos mensajes, tanto bonitos como críticas. Jorge es mi amigo, le tengo mucho cariño, hemos metido la pata. Es verdad que soy soltera y si fuera otro hombre me da igual, pero él es mi amigo”, desvela, apenada por haber causado cierto dolor en el matrimonio del colaborador.

Unos minutos después, Carrillo tomaba la palabra para comenzar a contar lo sucedido durante esa noche: “Yo me despierto en casa de Marta, pido un taxi y vuelvo a casa y es durante la mañana cuando me empiezan a llegar mensajes y veo la que se está formando”, aclara, para después dar más detalles y negar el hecho de haber tenido ningún tipo de interés en su compañero: «No había intención de tener una relación más allá de lo que se ha visto, ni de ir a ningún sitio. Fue un momento de equivocación. Lo mejor, cuando metes la pata, es reconocerlo y él lo hizo. Valoro mucho como mujer que haya dicho eso, y ojalá también hubieran hecho lo mismo conmigo en vez de tacharme de ‘loca’”, zanja, haciendo referencia al momento en el que ella también fue víctima de una infidelidad. Es por ello que, en esa situación, la colaboradora actuó de una manera de la que ahora se arrepiente: “De eso hace diez años y he evolucionado como persona. Pasan cosas en la vida y la entiendes de otra manera”, asegura, dejando entrever que nada tiene que ver la Alba actual con la anterior.

Sea como fuere, la ex de Fonsi Nieto ha querido mandar un mensaje a Alicia, la esposa de Jorge, en un intento por firmar la paz: “Le tengo muchísimo cariño, lamento la situación por el daño que nos ha ocasionado a los tres y por mi parte estoy abierta a una conversación porque somos amigos”, finaliza. Aunque ahora habrá que esperar para saber si esa charla finalmente tiene lugar o se rompen los lazos afectivos para siempre.

La llamada más contundente

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que Jorge Pérez irrumpiría en pleno directo de Fiesta para mostrar su lado más tajante. Y es que, cansado de las críticas, el Guardia Civil ha cogido su teléfono móvil para admitir que “está intentando recomponerse” ya que “está roto”. Aún así, ha querido mandar todo su apoyo a Alba ante tan difícil situación, mientras permanece firme en sus convicciones a la hora de querer reconquistar a su esposa cueste lo que cueste, negando rotundamente que estuvieran experimentando una crisis en su matrimonio.