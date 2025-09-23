La advertencia de Susana Díaz a Mariló Montero en pleno directo: "No me tires de la lengua"

Mariló Montero y Susana Díaz han protagonizado un fuerte enfrentamiento en pleno directo de Espejo Público mientras debatían sobre la suspensión del show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos a raíz de las declaraciones que hizo sobre el asesinato Charlie Kirk. Lo que ha desatado toda clase de opiniones, pero también ha dado pie a una oleada de apoyo a Kimmel ante lo que muchos consideran censura por parte del Gobierno.

La presentadora Susanna Griso afirmaba que Jimmy Kimmel había sido «castigado unos días porque hizo una broma sobre el duelo de Trump respecto Kirk», daba pie al debate en plató. «El caso es que ha vuelto a emitir, pero hay muchos canales que no se quieren acoplar porque dicen que Jimmy debe pedir perdón públicamente». Ahí, una de las colaboradoras ha señalado que el problema no es «el PP o el PSOE».

«El problema es la política y la información, el problema es la política y los medios de comunicación», argumentaba de manera contundente. «Es muy tentador para los políticos en el poder tener un control sobre los medios de comunicación». Algo ante lo que Mariló Montero ha ofrecido su propio punto de vista, y que salpica directamente a Susana Díaz, también presente.

«Susana Díaz ha sido presidenta de la Junta de Andalucía y ha tenido a Canal Sur», ha declarado. Mientras que, a su vez, Díaz ha explicado que ella era «más neutral que ahora», pero que también había tenido esa tentación que tienen los políticos. «Es decir, yo he tenido esa tentación porque, al final, el buen periodismo incomoda», ha intentando justificarse. «Cuando he podido, he intentado presionar. Es verdad que era otra época, no es como ahora», reconocía abiertamente.

Mariló Montero y Susana Díaz en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

Del mismo modo, ha remarcado que «la etapa de TVE en la que más respeto hubo a los profesionales y se intentó despolitizar fue la de Zapatero. Luego, después de eso han tirado unos y otros de la cuerda». Unas palabras que no le han sentado muy bien a Montero, quien ha incidido en que la política nunca estuvo de su parte.

«A ti no te gustaba mucho el debate que yo hacía en Canal Sur. ¿No te gustaba? Dilo», la ha presionado. «Seguramente no me gustaría, date cuenta que tu y yo estamos en las antípodas ideológicas», le ha respondido tajante la política a su vez. Sin embargo, ella ha defendido el hecho de que nunca intentó «cargarse a nadie». «Ahora bien, que los políticos se incomodan con el buen periodismo, por supuesto», concluía con firmeza.

A lo que Mariló se daba por aludida. «Me estás diciendo que yo hacía un buen programa porque era un buen periodismo…», proseguía decidida. Mientras que Susana se encargaba de recalcar que ella no controlaba nada en la cadena, pero que estaba claro que la ideología de la periodista era de derechas. «Es no es cierto», le rebatía Mariló molesta.

«No me tires de la lengua que quiero ser exquisita», le advertía Díaz entonces. «Tú no has tenido equilibrio político nunca».