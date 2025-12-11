Adriana Abascal ha aparecido en sus redes sociales para anunciar su ruptura con Manuel Filiberto de Saboya. Pese a que parecía una relación más que consolidada, la empresaria mexicana ha comunicado que se separa del príncipe italiano semanas después de que hicieran su puesta de largo como pareja en una cena en un palacio de Florencia.

«Comparto, con el corazón encogido que, como a veces debe ser, nuestro camino juntos ha llegado a su fin», ha comenzado diciendo a través de un escueto comunicado junto a una imagen con su ya ex. Sin embargo, la modelo ha dejado abierta la puerta a un futuro juntos que, por el momento, es incierto: «Los próximos capítulos permanecen sin escribir, sostenidos suavemente entre lo que fue y lo que pueda venir».

El príncipe Filiberto de Saboya con Adriana Abascal. (Foto: Gtres)

Su historia de amor

A comienzos de este año, Abascal y Filiberto de Saboya sorprendían al anunciar su relación sentimental. Fue el aristócrata el que dio un paso al frente para desvelar que se habían conocido en Francia a través de amigos en común. «Una noche la invité a cenar a Fagnoli’s, en París, y conectamos enseguida. La vida sigue. Adriana y yo somos felices, nos vemos a menudo, aunque ella vive en Francia por trabajo y yo en Montecarlo. Pasamos el verano juntos. Se lleva bien con mi madre y, creo, también con mis hija», dijo en una entrevista en Corriere della Sera, donde el nieto del último rey de Italia habló por primera vez de su ruptura con Clotilde Courau.

El comunicado de su ruptura. (Foto: Redes Sociales)

«No le incumbe a nadie. Somos personas reservadas. Hasta que decides empezar una nueva vida, no tienes la obligación de contárselo al público. Nos llevamos de maravilla. Al principio no fue fácil. Cometí el error de no contarle lo de Adriana enseguida, y se enteró por la prensa. Mea culpa. Aconsejo a quien lea esto que no cometa el mismo error que yo. Aunque ya estábamos separados, debería haberle informado antes», explicó.

Su última aparición pública

Esta noticia llega solo tres semanas después de que la ya ex pareja hiciera su aparición estelar el pasado 17 de noviembre en el Palazzo Borghese-Aldobrandini de Florencia. Un majestuoso espacio del siglo XV en el que la modelo y el príncipe italiano han acaparado todas las miradas en esta cita protagonizada por la solidaridad y elegancia.

Entonces, Abascal y Manuel Filiberto ejercieron de anfitriones de Giovanni Duvina, presidente de la Consulta y de la princesa Victoria, que fue nombrada miembro honorífico de la institución. Un gesto que aumentó y reforzó la relación entre dos dinastías: los Saboya y la Casa de Romanov. También del Gran Duque de Rusia, Jorge Romanov y de su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebecca Victoria Romanoff (@rebecca_victoria_romanoff)

A través de sus redes sociales, la modelo mexicana presumió de su relación con el príncipe. También dio cuenta de que era una más en el universo royal al más puro Sissi Emperatriz.