Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya han consolidado su relación sentimental como anfitriones de la tradicional gala solidaria de la Consulta de los Senadores del Reino celebrada este pasado sábado 17 de noviembre en el Palazzo Borghese-Aldobrandini de Florencia. Un majestuoso espacio del siglo XV en el que la modelo y el príncipe italiano han acaparado todas las miradas en esta cita protagonizada por la solidaridad y elegancia.

En esta noche histórica, Manuel Filiberto de Saboya reconoció, junto al presidente de la Consulta, Giovanni Duvina, a la princesa Victoria, que fue nombrada miembro honorífico de la institución. Un gesto que aumenta y refuerza la relación entre dos dinastías: los Saboya y la Casa de Romanov.

Cena de gala en Florencia

A esta cena de gala -y como no podía ser de otra manera tras un consolidado noviazgo-, también acudió Adriana Abascal, novia de Filiberto de Saboya. Ambos fueron los encargados de recibir al Gran Duque de Rusia, Jorge Romanov, y a su mujer, Victoria Romanova.

A través de sus redes sociales, la diseñadora de moda ha dado cuenta que es una más en el universo royal al más puro estilo Sissi Emperatriz. De hecho, la mexicana inclusive se atrevió a publicar en su perfil social su admiración hacia la Gran Duquesa: «Demonios, hermosa princesa y la persona más bella. Es un honor ser tu amiga».

Esta buena sintonía -y buen ambiente de la velada-, no solo ha quedado reflejado en las fotos oficiales, sino en las instantáneas compartidas por Abascal, con las que da cuenta que se desenvuelve a la perfección en palacio. Además, la diseñadora también ha querido compartir varios posados con Filiberto en los que demuestra que, pese al vendaval mediático que supuso el comienzo de su relación, están más unidos que nunca.

La historia de amor de Adriana y Filiberto

A comienzos de año, la diseñadora mexicana y el príncipe sorprendieron al mundo entero con su historia de amor -ya que se desconocía que Manuel Filiberto había puesto fin a su matrimonio con Clotilde Courau, la madre de sus dos hijas, de la que se había separado en 2021, aunque no se sabía esta decisión de la ya ex pareja-.

Filiberto de Saboya con su ex mujer, Clotilde Courau. (Foto: Gtres)

Hace solo unos días, el príncipe italiano decidió dar un paso al frente para aclarar su ruptura con Clotilde y, además, darle el lugar que merece su actual pareja de cara a la opinión pública. Filiberto de Saboya quiso pedir perdón a la madre de sus hijas, que no era conocedora de que había empezado una nueva relación sentimental -con Adriana Abascal-. «Se enteró por la prensa. Mea culpa. Aconsejo a quien lea esto que no cometa mi error. Aunque ya estábamos separados, debería habérselo dicho antes», confesó. Además, explicó la razón por la que su separación se trataba de una cuestión privada: «No le incumbe a nadie. Somos reservados. Mientras no decidas rehacer tu vida, no estás obligado a contarlo al público».