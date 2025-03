Adiós a las deportivas blancas: estas son las Adidas que llevan las parisinas que más saben de moda

Aunque sabemos que las deportivas blancas van bien con todo lo que se te ocurra ponerte, resulta que ahora se imponen de colores. Hay unas zapas de Adidas que llevan las parisinas y son marrones, negras, grises, en definitiva, de varios colores para que puedas combinar con tus mejores galas.

El modelo Zapatilla Samba OG está pasando a la historia, no sólo por sus características que las hacen únicas, si no también por sus diversos colores. En marrón mocca es el tono de este año, por esto las que saben de moda ya las llevan en sus pies. Debes tener claro que es un tono cautivador y elegante a la vez. ¡Yo no me las pierdo y voy rápido a la web de Adidas para comprarlas!

Las Adidas que llevan las parisinas

Sabes que las Samba son míticas, y ahora toma las calles para convertirte en la más moderna. Nacida como zapatilla de fútbol sala hace más de 70 años, este modelo sigue teniendo mucho que ofrecer.

El empeine de piel, las 3 bandas dentadas y la puntera reforzada conservan la esencia del modelo original de la marca. El refuerzo del talón y los detalles en ante la convierten en un clásico actual.

Detalles de calidad

Horma clásica

Cierre de cordones

Empeine de ante y piel

Forro textil

Suela de goma color caramelo

Color del artículo: Brown / Putty Grey / Gold Metallic

En variedad de colores: las llevan las parisinas

Aunque el marrón mocca es el tono estrella de esta temporada, debes saber que este modelo también se confecciona en otros colores.

Por ejemplo, están en negro y rayas en blanco, con el logo en la parte superior. En beige y rayas marrones son también vistosas, ideales para llevarlas con vaqueros y vestidos.

Mientras que en tono gris aportan un estilo más deportivo que las demás, sin perder ese estilo casual y de sneaker que tanto vemos en las calles. Y en negro y rayas en color gris son también perfectas para lucir con mucho estilo. Con trajes chaquetas, vaqueros y hasta con vestidos largos, no vas a perder tu personalidad.

Con qué llevamos estas zapatillas Adidas

Tienes muchas otras prendas para poder lucir cuando te compres estas Samba.

Camiseta tres bandas

Expresa tu pasión por el deporte con esta camiseta Adidas que te permite moverte con total libertad. Este diseño se inspira en nuestros archivos, actualizándolo para el presente y celebrando nuestro estilo original. Los detalles de canalé le aportan un toque clásico, mientras que las 3 bandas en las mangas rinden tributo al legado de los deportistas y creadores que han dado forma a la historia de Adidas. Combínala con otras prendas de tu armario o llévala sola y prepárate para cualquier reto que te depare el día.

Chaqueta en color marrón

Con más de 50 años de historia, el chándal Adidas Firebird sigue marcando tendencia. Por algo es un clásico. Esta chaqueta actualiza su diseño icónico con un corte holgado que le confiere un toque desenfadado. Las emblemáticas 3 bandas a lo largo de las mangas permanecen intactas, así como el pequeño trébol en el pecho. Su característico tejido de punto brillante le infunde una estética atemporal.

Pantalón deportivo marrón

Ya sea para quedar con tus amigas o para tus planes diarios, este pantalón Adidas te ofrece un look impecable y un confort inigualable. Se ha confeccionado en un suave tejido de punto y cuenta con prácticos bolsillos con cremallera para guardar las llaves y el móvil. Su corte holgado e informal te permite moverte con total libertad, mientras que las emblemáticas 3 bandas a lo largo de las perneras le aportan ese toque deportivo inconfundible.

Cuál es el precio que tienen las Adidas que llevan las parisinas

Están en la web de la marca y en distintos colores. El precio es de 120 euros, y las tallas dependen del color.

En marrón y dentro de la web, quedan las tallas 36, 38, 41, y hasta el 49 y medio, siendo una prenda unisex que se agradece porque así es un perfecto regalo para ella y también para él.

Además, tienes muchas facilidades de pago, puesto que puedes pagar en 3 plazos de 40 euros, con precio de adquisición al contado y precio total a plazos y TAE 0%, está sujeto a la aprobación de Klarna. El importe mínimo y máximo de compra varía según el comercio. Consulta la información precontractual y contractual.

Envío exprés gratuito a las tiendas Adidas

Recibirás tu pedido online en una de las tiendas de la marca en un plazo de 2 días laborables. Elige la opción de «recogida en tienda» antes de pagar y te avisan en cuanto tu pedido esté listo. ¿No hay ninguna tienda cerca? No te preocupes, elige la entrega a domicilio.