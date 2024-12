Ni las Samba ni las Gazelle: las zapatillas de Adidas perfectas para cualquier look

Las zapatillas Adidas se han convertido en las mejores aliadas de todo tipo de looks, poro cuidado, no son las Samba ni las Gazelle, te traeremos las más favorecedoras. Unas buenas zapatillas no pueden faltar en ninguna casa y menos en estos días en los que debemos empezar a apostar claramente por un tipo de elemento que puede ser el que marque la diferencia. Una opción de lo más recomendable que se ha convertido en un buen básico que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

La gran variedad de opciones que nos ofrece la marca Adidas nos hace perdernos en un mar de aciertos. Teniendo en cuenta que estaremos ante un tipo de producto de primera calidad que nos durará años y años. Estarás comprando un calzado que estará en perfectas condiciones en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos podemos regalar o darle una alegría a alguien de nuestra familia estas fiestas. Si quieres acertar, las Adidas que son perfectas para cualquier look son éstas, un básico que no puedes dejar escapar.

Ni las Gazelle ni las Samba

Las Samba o las Gazelle son zapatillas que lo tienen todo y más para convertirse en una buena inversión. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable que puede ser lo que marque estos días.

Hemos asistido al resurgimiento de las zapatillas deportivas que pueden acabar siendo las que marcarán unos looks significativos. Un tipo de complemento que ha acabado siendo el que mejor se ha adaptado a nuestras necesidades. Una opción que aprendimos a desear.

Las deportivas salieron del gimnasio y empezarán a hacerse un hueco en todo tipo de estilismos. Desde completar un traje, hasta sentirse especialmente bien con una mezcla de elementos que acabaría siendo el que nos acompañaría en casi cualquier ocasión.

Un vestido boho puede quedar de lujo con este calzado que hasta el momento parecía casi imposible que quedará bien con estas zapatillas. La realidad es que se complementan a la perfección con un tipo de detalles que invitan a la libertad más absoluta. Adidas triunfa con modelos icónicos, pero cuidado porque no son las únicas que triunfan.

Las zapatillas de Adidas perfectas para cualquier look

Los modelos que tenemos hoy de Adidas tienen una historia que se remonta a los inicios de la marca, tal y como nos explican en su página web: «Tras la aparición oficial de las tres bandas en 1949, los años 50 supusieron un boom en cuanto a tecnología e innovación para deportistas de talla mundial. La primera década de Adidas vio nacer la Samba, una zapatilla que todavía hoy es una favorita en el fútbol sala por su agilidad y velocidad, y un icono de la moda urbana. Los cincuenta también vieron el desarrollo de una zapatilla de velocidad que batió récords y el nacimiento de la primera bota de fútbol diseñada con una plantilla de nailon, lo que supuso un cambio radical e inmediato en el ajuste y la sensación. Esta década también sirvió para establecer una base sólida para posteriores creaciones, como la zapatilla de baloncesto y training Allround, que se convirtió en un icono en los años 80. Aquellos años fueron revolucionarios: cambiaron el panorama de lo que los atletas y deportistas calzaban para rendir al máximo, aunque paraA solo era el principio».

Siendo una de las marcas que empezó su andadura gracias al poder de su fundador: «Adi Dassler fundó Adidas un 18 de agosto de 1949 porque quería aportar mejoras al rendimiento de los deportistas. Setenta años después, Adidas ha demostrado que ha conseguido dejar huella no solo en el mundo del deporte, sino también en la moda, la música, la cultura, la sostenibilidad y otros ámbitos. Viaja a través del tiempo y descubre la historia de Adidas y los estilos que han influido en nuestras vidas hasta hoy».

Las Adidas que no podemos dejar escapar, son aquellas que acaban siendo más icónicas. Con una serie de detalles que se han convertido en esenciales y pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia con respecto a sus competidores. Son un calzado de lo más icónico.

Apenas han sufrido modificaciones desde sus inicios hasta la actualidad. Un buen básico que ha acabado siendo el que mejor se ha adaptado a nuestras necesidades. De la mano de una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Poco más de 100 euros son la inversión que podemos hacer para conseguir un calzado que desde hace más de 70 años triunfa en todas partes.