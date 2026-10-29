Avance de ‘Valle Salvaje’, capítulo de hoy jueves 29 de octubre: Atanasio hace una petición a Bárbara

El capítulo de Valle Salvaje que se emite hoy, jueves 29 de octubre, es en realidad el que debía haberse emitido ayer, miércoles 28 de octubre. TVE cambió por completo su programación para emitir una edición especial de Directo al grano y un especial informativo sobre el accidente entre dos trenes en Urda (Toledo), que ocuparon la franja de las dos series de la tarde. Este fue uno de los muchos cambios que afectaron a otras series como Sueños de libertad y que incluso dejaron sin emisión a espacios como El Hormiguero y La Revuelta en una jornada en la que las televisiones priorizaron la información. Por lo tanto, debemos recordar qué ocurrió el pasado martes, cuando se emitió el último capítulo.

En el capítulo 512, Hernando convenció a Manuela de que debían presionar aún más a Alejo, y ella exigió al joven que aceptara el compromiso de una vez. Mientras tanto, Rafael se abrió con Rosalía como nunca antes: sin ella a su lado, sintió que todo se derrumba. Por otro lado, Atanasio descubrió que Genaro es miembro de la Santa Inquisición y avisó a Matilde y a Bárbara del peligro que corre la joven. Bárbara no le creyó y defendió a Genaro: «Si hacen una acusación como esta, al menos, deberían tener pruebas».

Lo que pasa hoy en el capítulo 513 de ‘Valle Salvaje’: la petición de Atanasio

La preocupación por Bárbara crece y Atanasio le hace una petición que le va a costar más de lo que imagina. Mientras, tras la visita de Rafael, Luisa acude a Rosalía y le pide que use su influencia sobre el duque para salvar a Alejo. ¿Aceptará ayudarla?

El viernes, si nada cambia en la programación, se emitirá el capítulo 514. En él, Rosalía intenta calmar el miedo de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana. Superado por la presión, Alejo se rompe con Luisa, sin imaginar que ella le oculta las amenazas de Manuela. Más tarde, Victoria acudirá a palacio dispuesta a hacerlo saltar todo por los aires.

El capítulo 515, que estaba previsto que se emitiese el viernes, se trasladará (si no hay más cambios de programación) a la tarde del lunes. Sabemos que Alejo le prometerá a Luisa que lucharán juntos hasta el final, aunque Hernando apremia a José Luis para acelerar la boda con Manuela. Pero la calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle, alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el parón de ayer llega en un momento delicado de la serie, con Bárbara en peligro y Alejo contra las cuerdas. Nos llama la atención que Luisa busque a Rosalía para pedirle ayuda, una alianza que puede dar un giro a la boda de Alejo.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, a partir de las 17:45 horas, en La 1.