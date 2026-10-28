¿Por qué no hay hoy, 28 de octubre, capítulo de ‘La Promesa’ ni de ‘Valle Salvaje’? Cambios en La 1

Hoy, miércoles 28 de octubre, no habrá capítulo de La Promesa ni de Valle Salvaje en La 1. Se trata de un cambio de última hora que seguro que muchos espectadores están descubriendo en el momento de leer este artículo El motivo es el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha obligado a la cadena pública a modificar su programación habitual para ofrecer información especial.

Desde primera hora de la mañana se ha cambiado por completo la programación en todas las cadenas. Tras el Telediario 1 ha comenzado un especial de Directo al grano que finalizará a las 18:30 h (una hora menos en Canarias. Pero el seguimiento de la tragedia no parará ahí, puesto que desde las 18:30 h arrancará un especial informativo que se podrá seguir también en el Canal 24 Horas. Esa cobertura ocupa la franja de las dos series de la tarde: La Promesa y Valle Salvaje.

Tampoco habrá hoy La Revuelta. El equipo del programa anunció en X que «se suspende la emisión del programa de hoy miércoles» y envió un mensaje a las víctimas: «Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada». Antena 3 también ha modificado su programación y ha cancelado El Hormiguero y sus ficciones diarias, como ya hemos contado en Happy FM

Lo que ha pasado esta semana en ‘Valle Salvaje’

En el capítulo 511, Victoria avisó a José Luis de que, si no se casa con Enriqueta, le arruinará la vida, y Bárbara quedó desconcertada al enterarse de algo inesperado sobre Genaro: Atanasio descubrió que es miembro de la Santa Inquisición. En el 512, Hernando logró que Manuela se implicara más y exigiera a Alejo que acepte el compromiso, mientras Rafael se sinceraba con Rosalía como nunca antes.

Lo que ha pasado esta semana en ‘La Promesa’

En el capítulo 934, Curro contó a Manuel todo lo relacionado con la habitación secreta, Manuel perdió los papeles con Leocadia y Alonso pidió una habitación para María y Carlo. En el 935, Curro se disculpó con Máximo, Alonso ordenó que María y Carlo compartieran cama y Ciro, estresado por la estafa de las licencias, quiso dar marcha atrás y exigió a Lorenzo que le devolviera el dinero.

Es de suponer que Valle Salvaje y La Promesa volverán a su horario habitual el jueves 29 de octubre, retomando sus tramas donde las dejaron, aunque habrá que estar pendientes de nuevos cambios en la programación de La 1. Se trata de una catástrofe mucho más grande que la de Adamuz y podría, por desgracia, superar incluso a la del accidente de Angrois, que dejó 80 fallecidos en el año 2013.

Recuerda que Valle Salvaje se emite a partir de las 17:45 horas y La Promesa a partir de las 18:35 horas.