Cambio en la programación de La 1: ‘La Revuelta’, cancelada por el accidente de Urda (Toledo)

Día trágico en nuestro país. Tal y como se ha confirmado desde primera hora de la mañana, un nuevo accidente ferroviario ha dejado decenas de muertos y heridos. Según ha confirmado la Junta de Castilla-La Mancha, dos trenes han colisionado y se han desprendido varios vagones por un terraplén en Urda, Toledo. Una gran tragedia que tiene a todos con el corazón en un puño. Por ello, los medios de comunicación de todo el país están en alerta para informar de la última hora de este caso. Y es que, hasta la hora en la que se está escribiendo esta noticia, ya se han confirmado un total de 64 fallecidos.

Ante este tipo de situaciones y tragedias, las principales cadenas de televisión suelen aplicar cambios en su programación. Pues, la prioridad siempre es la última hora. Antena 3 ya lo ha confirmado con sus ficciones diarias y con la emisión de El Hormiguero. Ahora, ha sido La 1 de Televisión Española la que también ha comunicado sus cambios. Y es que la cadena líder de RTVE ha modificado por completo los contenidos que tenía previsto emitir hoy. De esta manera, se ha confirmado que La 1 ofrecerá un especial informativo entre las 14:15 horas y las 14:55 h. Asimismo, retomará la cobertura especial a las 18:30 horas, con una emisión que se prolongará hasta las 20:58 h. Todo ello siendo emitido también en el Canal 24 Horas.

El equipo de ‘La Revuelta’ ha emitido un comunicado

Para los seguidores de Valle Salvaje y La Promesa, informamos que, debido a estos cambios y como bien citábamos en líneas anteriores, no habrá emisión hoy. Las series siempre son un gran atractivo diario en la cadena, cosechando grandes cifras de audiencia en cada emisión. Pero, como suele suceder en este tipo de asuntos, el grupo de comunicación ha decidido no emitir hoy sus ficciones.

Asimismo, esta situación también repercute en el equipo de La Revuelta. El programa de David Broncano es uno de los platos fuertes del prime time de la cadena. Pues, de lunes a jueves, se encarga de amenizar las noches de la mano de la mejor actualidad, humor e invitados especiales. Pero, este miércoles, 28 de octubre, no emitirán programa. Una situación que han querido comunicar en redes sociales.

«Hoy Televisión Española emitirá un especial informativo con motivo del accidente de tren en Toledo, por lo que se suspende la emisión del programa de hoy miércoles», comienzan escribiendo en X (anteriormente conocido como Twitter). «Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada, y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos», concluyen. Un comunicado con el que el equipo ha querido despejar cualquier tipo de duda respecto a la emisión de esta noche.