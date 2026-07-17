La corrección bursátil que afecta al sector de los fabricantes de microprocesadores en las últimas sesiones ha devuelto brevemente este viernes a Apple a la cima entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo, destronando momentáneamente a Nvidia, que ha ocupado esa posición de privilegio desde mediados de 2025.

Según destacan los expertos, este cambio de liderazgo refleja un giro en el sentimiento de los inversores, que comienzan a ampliar su foco más allá de las compañías que más se habían beneficiado del auge de la inteligencia artificial y vuelven a premiar modelos de negocio más diversificados, como el de Apple.

Tras la apertura de Wall Street, los títulos de Nvidia volvían a cotizar en negativo y llegaban a bajar hasta un 4,5%, perdiendo incluso la cota de los 200 dólares por acción, lo que reducía la capitalización bursátil de la empresa fundada y dirigida por Jensen Huang a unos 4,83 billones de dólares (4,22 billones de euros).

No obstante, a medida que transcurría la sesión en el Nasdaq, los títulos de Nvidia recortaban parte de sus pérdidas a menos del 2% y volvían a cotizar por encima de los 200 dólares, con una capitalización de alrededor de 4,9 billones de dólares (4,3 billones de euros).

Apple también cotizaba en negativo este viernes, con un retroceso del 0,80%, con 330,61 dólares por acción, equivalente a una capitalización de 4,87 billones de dólares (4,25 billones de euros).

Apple roba el testigo a Nvidia

En lo que va de año, las acciones de Nvidia acumulan una subida de alrededor del 8%, mientras que las del fabricante del iPhone se han revalorizado un 21%. En este sentido, el fuerte comportamiento bursátil de Apple en las últimas semanas ha permitido al gigante tecnológico recuperar terreno frente a Nvidia y superar ampliamente la evolución del índice S&P 500 durante este periodo.

Además, la cotización de Nvidia se ha desinflado en las últimas semanas, después de haber llegado a alcanzar el pasado mes de mayo una valoración récord de 5,5 billones de dólares (4,8 billones de euros), ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las inversiones y rentabilidades vinculadas a la IA.

Con todo esto, los inversores comienzan a cuestionar si las multimillonarias inversiones en infraestructura para inteligencia artificial serán capaces de generar la rentabilidad esperada, mientras Apple gana atractivo por su estrategia de integrar la IA en su ecosistema de productos y servicios sin asumir un nivel de gasto comparable al de los grandes desarrolladores de modelos de IA.

Además de Nvidia, los precios de otras ‘chiperas’ vivían este viernes una nueva sesión de fuertes descensos, con caídas superiores al 2% para AMD e Intel, mientras Qualcomm se dejaba un 1,5% y Broadcom un 1%.

Caída de los semiconductores

La venta masiva de valores del sector ha llevado al Philadelphia Semiconductor Index (SOX) a registrar su peor semana desde marzo y a acumular un descenso superior al 20% desde los máximos marcados en junio, entrando técnicamente en mercado bajista.

Fuera de Wall Street, la neerlandesa ASML cedía un 4,5% y la germana Infineon más de un 2%, mientras que en los mercados asiáticos la jornada se ha saldado con desplomes generalizados en el sector, incluyendo las taiwanesas TSMC (-7,29%) y MediaTek (-8,92%), así como las surcoreanas Samsung (-8,77%) y SK Hynix (-11,53%).

De su lado, en la Bolsa de Tokio, también se han registrado fuertes descensos entre los valores tecnológicos y las acciones de Kioxia han perdido al cierre un 16,10%, mientras que SoftBank cedía un 9% y Lasertec un 9,66%. Asimismo, Advantest bajaba un 7,20% y Tokyo Electron un 8,17%.