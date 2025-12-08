Xabi sube al hijo de Reyes a entrenar con el primer equipo en la semana del City

Xabi Alonso no está viviendo sus horas más fáciles en el Real Madrid, pero este lunes ha sorprendido a muchos subiendo al entrenamiento del primer equipo a José Antonio Reyes, el hijo del legendario futbolista español fallecido trágicamente por un accidente de tráfico en 2019. El jugador del Juvenil A (18 años) ha entrado en dinámica de la primera plantilla, participando en la penúltima sesión en el césped de Valdebebas previa al importantísimo partido de Champions contra el Manchester City.

Reyes, que juega a las órdenes de Julián López de Lerma en el filial del Real Madrid en la División de Honor, ha pasado a manos de Xabi, como ya ocurrió con Carlo Ancelotti la pasada temporada, y continúa dando grandes pasos en el club blanco. El entrenamiento de este lunes se basó en trabajo físico con patrones de aceleración sobre el verde y después varios ejercicios de posesión y presión y de ataque-defensa.

Reyes también participó con partidos en un campo de reducidas dimensiones y terminó en el gimnasio con patrones de lucha, según informó el Real Madrid. El delantero de la cantera blanca lleva dos goles en los 10 encuentros que ha disputado esta temporada con el Juvenil A después de marcar ocho en 30 duelos en el B la anterior.

El hijo de Reyes, que ya tiene edad adulta, ha evolucionado de manera increíble en los últimos meses. De hecho, hace cinco semanas firmó un contrato profesional con el Real Madrid hasta 2025. «¡Otro paso adelante! ¡Muy orgulloso de seguir perteneciendo a esta gran familia!», escribió el joven en sus redes sociales.

El crecimiento del hijo de Reyes

El delantero aún no ha debutado con el primer equipo, pero este lunes ha quedado demostrado que Xabi le ve como claro futurible. Reyes se fija en los pasos de Gonzalo García, que tras pasar por todas las categorías inferiores del Real Madrid logró cumplir su sueño de jugar y marcar con la camiseta blanca. El apellido de Reyes seguirá muy presente en la historia madridista.