Xabi cuenta con La Fábrica

Xabi Alonso apuesta por La Fábrica. Contra el Al Hilal, al tolosarra no le tembló el pulso. Con Endrick y Mbappé ausentes, el nuevo técnico blanco ofreció a Gonzalo García su primera titularidad con los mayores. Una apuesta aparentemente arriesgada, pero que toma todo su sentido cuando se ven los números. El ariete del Castilla que recopiló 25 goles en 36 partidos este curso bajo las órdenes de Raúl González Blanco. Y para su debut en el once inicial, el madrileño de 21 años no decepcionó.

A la primera que tuvo, la enganchó, y casi se marchó con un doblete. Pero también cabe destacar su actitud. El ‘30’ fue ejemplar. Repitió los esfuerzos, sin poner caras. “El Real Madrid lo es todo para mí”, dijo después del partido. Venía avisando desde hace meses, pero ahora es una certeza: Gonzalo tumba las puertas del primer equipo y abre una vía a La Fábrica.

No fue el único joven canterano en jugar contra los saudíes. Aunque ya es un habituado, Raúl Asencio debutó el choque con Huijsen a su lado. Desafortunadamente, el papel del canario se vio manchado por el penalti que desembocó en el empate (ya) definitivo. Fue sustituido por Xabi en el descanso. Por último, Víctor Muñoz. El catalán sustituyó a Vinicius y disputó el último cuarto de hora. No tuvo mucho protagonismo, pero saltó al verde en un momento “caliente”.

Una clara muestra que Xabi Alonso confía en los ‘chavales’. Lo demostró antes de irse al Mundial de Clubes. El vasco incluyó a diez canteranos (sin contar a Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Asencio) en la lista para la expedición estadounidense: Fran González, Sergio Mestre, Jesús Fortea, Diego Aguado, Youssef Enriquez ‘Yusi’, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Mario Martín, Víctor Muñoz y Gonzalo García. Y no, no es para jugar una pretemporada, pero para el Mundial de Clubes.

Fran González, Sergio Mestre, Jesús Fortea, Diego Aguado, Youssef Enriquez ‘Yusi’, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Mario Martín, Víctor Muñoz and Gonzalo García called up for the CWC. pic.twitter.com/5gTYohQ84p — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) June 11, 2025

Xabi Alonso ya conoce a La Fábrica

En el año 2018, Xabi Alonso ya había sido técnico del Real Madrid… pero en la cantera. Dirigió al Infantil A durante una temporada y en sus filas militaban unos tales Jacobo Ramón, Yusi y Chema Andrés. Él ya sabe cómo funciona la cantera y confía en ella. Sabe todo el potencial que esconden las categorías inferiores y quiere aprovecharlo. Aunque, tiene que ir tiempo al tiempo.

🔙 Xabi Alonso with Infantil A (U-14) in 2018/19. 🤍 pic.twitter.com/ZklV4ZsbcZ — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) May 25, 2025

Esta temporada, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, ya debutaron varios canteranos: Raúl Asencio, Diego Aguado, Lorenzo Aguado, Jacobo Ramón, Daniel Yáñez, Chema Andrés y Víctor Muñoz fueron los privilegiados en probar por primera vez las mieles del primer equipo. Pero todavía quedan nombres, como el de Joan Martínez, o el de Jesús Fortea.

La Fábrica tiene un futuro brillante bajo las órdenes de Xabi Alonso. No tiene miedo en apostar por el producto de la casa. «Por lo que funciona», como dicen algunos en Valdebebas. Porque sí, la cantera del Real Madrid funciona muy bien, ya sea dentro del club o fuera de él.

En el mes de marzo, el Real Madrid ha sido reconocido como el club con la mejor cantera del mundo, según un informe del CIES Football Observatory. Desde 2005, La Fábrica ha producido 166 jugadores que han llegado a las cinco grandes ligas europeas, superando a la Masía del Barcelona (156) y al PSG (111). No es casualidad, es el Real Madrid.