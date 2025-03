El Real Madrid tiene la mejor Fábrica del mundo

A Florentino Pérez no le tembló la voz cuando en la última Asamblea del Real Madrid sacó pecho por La Fábrica. «Es la cantera del fútbol, no hay otra mejor», aseguró. Un aforismo nacido de su entusiasmo blanco, pero que cuenta con el respaldo de los datos. En los últimos 20 años no existe otra cantera que haya exportado más jugadores al fútbol de élite que la del Real Madrid. De Valdebebas al mundo.

El Real Madrid ha formado, desde 2005, un total de 166 jugadores que ha terminado en alguna de las cinco grandes ligas europeas. El Barcelona, con su Masía, pierde el pulso frente a La Fábrica, aunque se queda cerca. A la élite han llegado 156 futbolistas que han pasado por su academia. El podio lo cierra el PSG con 111 jugadores y el top 5 lo completan Olympique de Lyon y Manchester United con 103 futbolistas cada equipo.

Sorprende que dentro del top 10 se encuentran tres canteras españolas. Las de Athletic, Valencia y Atlético de Madrid, con 89, 87 y 84 respectivamente. De los 166 mirlos salidos de La Fábrica destacan leyendas como Casillas o Raúl González. Mientras que de los futbolistas que siguen en activo emergen Parejo (Villarreal), Callejón (Marbella) y Mata (Sydney Wanderers) como los que más partidos han disputado.

Dani Carvajal, que acorta plazos para recuperarse de su grave lesión, es el cuarto es esta particular clasificación. Todos los datos pertenecen al último informe publicado por el CIES Football Observatory, que en una edición especial para celebrar sus 20 años de existencia ha decidido poner el foco en la labor formativa de los clubes durante las dos últimas décadas (2005-2025).

El ranking de jugadores formados en el Real Madrid, que estén retirados y más minutos hayan jugado en la élite lo lidera Juanfran Torres. Seguido de Borja Valero y el mencionado Iker Casillas. El top 10 lo completan Roberto Soldado, Fernando Pacheco, Luis García, Álvaro Arbeloa, Esteban Granero, Raúl González y Miguel Torres.

¿Y cuáles han sido los destinos mas asiduos de los canteranos del Real Madrid? El talento de La Fábrica traspasa fronteras, pero es en España donde se encuentra el equipo que más veces ha pescado en la cantera madridistas. El Getafe cuenta con 26 jugadores con pasado blanco, seguido de Espanyol y Málaga con 15 cada uno. Mientras que el grueso del total, 59, sí llegaron al primer equipo blanco.