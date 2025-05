Xabi Alonso, Mourinho, Arbeloa…: la emotiva despedida a Callejón tras su retirada del fútbol

José Callejón se despedirá del fútbol a sus 38 años este sábado en un partido trascendental para el Marbella en Primera Federación y ex compañeros suyos como Xabi Alonso o Arbeloa, o ex entrenadores en el Real Madrid como José Mourinho, han querido despedirle con unas emotivas palabras en un vídeo donde también participan Raúl Albiol o Álvaro Odriozola.

Mourinho, que fue su entrenador durante su etapa en el Real Madrid, decía lo siguiente sobre Callejón: «Joselito, puedo imaginar que será un día difícil para ti. Pero tienes que subir y tienes que estar orgulloso de una carrera muy bonita. Tengo recuerdos fantásticos de ti como jugador y como persona. Y tenemos los dos una de las celebraciones más icónicas para recordarla».

También Arbeloa tuvo palabras para Callejón: «Espero que estés muy feliz y muy orgulloso de la impresionante carrera que has hecho haciendo historia. Es una pasada. Estoy muy orgulloso de lo que has conseguido y de haber sido parte de ese camino. Hemos disfrutado mucho. Contento de tenerte mucho más cerca».

Incluso Xabi Alonso, el que será el próximo entrenador del Real Madrid: «Calleti, parece que estos momentos no nos van a llegar nunca, pero disfrútalo. Enhorabuena por todos estos años, por lo que has hecho y por lo que has hecho sentir a la gente. Y por todos los que nos hemos encontrado en el camino. Mucha suerte».