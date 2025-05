Arbeloa da la bienvenida a Xabi Alonso al Real Madrid: «Tu casa te espera, trufas»

Xabi Alonso será entrenador del Real Madrid y a falta del anuncio oficial este lunes su ex compañero Álvaro Arbeloa le ha querido dar la bienvenida a través de las redes sociales con un peculiar mensaje. El técnico del Juvenil A, que la temporada que viene apunta al banquillo del Castilla, ha felicitado al tolosarra, que dirigirá al equipo blanco a partir del Mundial de Clubes, que arranca el próximo 13 de junio en Estados Unidos.

La opción de Arbeloa fue una de las que barajó el Real Madrid en el caso de que Xabi Alonso no cogiese al equipo de cara al torneo, pero con su presencia asegurada ya piensa en el futuro cercano y casi todo pasa por ese ascenso del Juvenil A al Castilla si Raúl González finalmente no continúa y da el salto al fútbol profesional.

Xabi Alonso y Arbeloa guardan una excelente relación desde su etapa como compañeros en el Real Madrid. Ambos llegaron en el verano de 2009 en ese desembarco masivo de fichajes tras el regreso de Florentino Pérez y estuvieron juntos hasta 2014 cuando el mítico centrocampista decidió poner rumbo al Bayern de Múnich, equipo en el que acabó retirándose. También levantaron juntos dos títulos con la selección española: el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xabi Alonso (@xabialonso)

Ahora, en otra época muy distinta para ambos, la vida les ha vuelto a unir en su «casa», como define Arbeloa en su mensaje de bienvenida. Y es que Xabi Alonso publicó este lunes un carrusel de imágenes en sus redes donde se despedía del Bayer Leverkusen haciendo un repaso de los mejores momentos de su exitosa aventura en Alemania.

Xabi Alonso y Arbeloa, amigos para siempre

«Lo viví. Me encantó. Para siempre Bayer Leverkusen», escribió Xabi Alonso, llevándose los aplausos en forma de comentario de medio mundo del deporte. Entre ellos, destacó más que ninguno el mensaje de Arbeloa, que forma parte de su próximo destino, el Real Madrid: «Enhorabuena, trufas. No has hecho más que empezar y ya eres historia. Tu casa te espera».