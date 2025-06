Xabi Alonso: «La cantera debe tener su espacio, aunque el Real Madrid es muy exigente»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Hard Rock Stadium de Miami a Real Madrid y Juventus. Españoles e italianos se miden en los octavos de final del Mundial de Clubes en un encuentro donde los blancos parten como favoritos, pero el entrenador donostiarra ha querido dejar claro que el encuentro será muy competido.

«En todo Mundial, una vez que llegan los partidos decisivos, es todo o nada. Mañana jugamos contra un grande como la Juventus y nos va a exigir mucho. Nos hemos estado preparando para estar listos», comenzó el donostiarra analizando el encuentro. «Es un partido muy importante porque es una competición diferente, pero no es la primera prueba de fuego», añadió.

Xabi Alonso habló de Mbappé: «Está bien, pero vamos hablando día a día. Mañana lo volveremos a hacer para tomar la decisión final». También analizó las palabras de Davide: «Davide y yo tenemos muy buena relación. Compartimos etapa en el Madrid y en el Bayern. No sé dónde estoy en este momento. La trayectoria de Carlo es mucho más amplia. Tomo el relevo con honor y orgullo. Estamos empezando un proyecto nuevo tras una gran etapa de Carlo y todo su staff».

Xabi también habló de la cantera: «Nuestra primera idea es ganar partidos, y luego se ganarán con los recursos que tengamos. Ya lo decidiremos. La cantera del Real Madrid tiene jugadores competitivos. Gonzalo lo está haciendo bien, el año pasado con Raúl, y luego el Real Madrid es muy exigente».

Sobre su gesto a Rodrygo, comentó: «Me intento acercar a todos. Tuvo unos minutos importantes para él y va a ser importante. Está entrenando bien, anímicamente le veo bien y luego es decisión mía quién juegue».

«Carvajal y Militao entran en la convocatoria. Entramos en la fase decisiva y les necesitamos. El nivel competitivo va a necesitar tiempo, pero van a ser muy importantes», señaló.

Sobre la idea de juego, fue claro: «De las primeras cosas que dije fue sobre las distancias que tenemos que tener entre nosotros. Eso nos facilita dominar el partido y tener más control. La actitud tiene que ir ligada a la presión».

También habló del dron en los entrenamientos: «Tratamos de grabar desde otra perspectiva y este dron nos lo facilita. No creo que seamos precursores». Por otro lado, comentó sobre la climatología: «Intentaremos llegar un poco más hidratados. La adaptación es mejor. Si está nublado, se agradecerá».

Sobre cómo se siente él: «Es la tercera semana desde que empezamos y estoy contento y con ganas. Me recuerda muchas cosas a las concentraciones como jugador. Mucha gente del club no ha cambiado, pero claro que ha cambiado el rol. Hay cosas que no cambian porque es gestionar jugadores y personas. Son lazos de confianza que te permiten construir para el futuro. El tiempo que estamos juntos nos ayuda a acelerar eso y conocernos mejor. Cuando acabe, nos daremos un tiempo (risas), pero intentaremos normalizar las cosas».

«Son cosas que vamos sintiendo cómo funcionan. Pero esta competición es diferente a lo que vamos a ver esta temporada. Este es un formato muy exprés y el contexto es distinto. Debes ir a cuchillo en cada partido. Los jugadores me van conociendo a mí, como al staff; y yo a ellos. Este día a día está sentando las bases para cuando empecemos en agosto», comentó el donostiarra.

También habló de la Juventus: «Es un equipo muy intenso, con ideas claras y gran calidad colectiva e individual. Jugadores de muchísimo nivel que han podido venir este año. Será un rival duro… y el partido contra el City no marca nuestra diferencia. Son otras. Y estaremos preparados para ello».

Sobre las críticas al Mundial de Clubes, explicó: «No es mi sensación. No pensamos en el medio y largo plazo. No hay tiempo para eso en nuestras conversaciones. Estamos centrados en el Mundial y damos valor a este torneo. Mañana ya tenemos un partidazo, esperamos un Bayern-PSG, ves lo de Fluminense, por lo que a la gente le atrae el formato».

También habló del papel de Valverde: «A Fede le puedo ver en muchos sitios, como a Gerrard le vi en su día. Fede puede llegar, romper líneas y plantarse arriba. Su mayor cualidad no es recibir de espaldas y girarse. Creo que su capacidad está en acelerar y aparecer cerca del área».

Xabi habló de la posición de Trent Alexander-Arnold: «Puede jugar en diferentes sistemas y posiciones. Ante Pachuca juegas con diez y todo es relativo. Y contra Al Hilal, la primera parte no fue la mejor. Pero Trent está empezando, adaptándose, en un proceso exprés de cara a encontrar su mejor lugar. Estamos contentos con él».

Por último, habló de Mbappé y Vinicius: «Lo importante es explotar el colectivo y luego llegará la calidad individual, donde aparecerán ellos. Yo les tengo que enseñar a como pueden llegar a las posiciones de ataque».