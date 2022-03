Vinicius escuchó cánticos racistas en Son Moix

Una vez más, Vinicius volvió a sufrir una cacería en Mallorca y, no sólo eso, si no que estuvo también acompañada por cánticos racistas. El delantero del Real Madrid, después de sufrir una entrada peligrosísima de Pablo Maffeo y protestar, tuvo que soportar como aficionados de Son Moix le gritaban «uh, uh, uh», imitando el sonido de un mono. Unos cánticos que se pueden diferenciar entre los distintos pitos que estaba recibiendo en ese momento, como captaron los micrófonos de ambiente del estadio.

El brasileño se ha convertido en uno de los principales objetivos de los agravios de los rivales. Su explosión esta temporada le ha llevado a convertirse en un jugador determinante para los intereses del conjunto blanco, con un total de 17 goles en lo que va de temporada y 10 asistencias. De hecho, en Mallorca, desde los primeros minutos fue un dolor de cabeza para Maffeo.

A Vinicius en Mallorca. A Nico Williams en Sevilla. Cánticos racistas en el fútbol. #ElDíaDespués pic.twitter.com/HQgZtA49hv — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 14, 2022

El lateral no tenía como pararle, salvo que fuera a base de faltas. Pero hubo una de ellas que sacó de sus casillas a Vinicius. Y no fue para menos. El ex del Girona y del City se lanzó con la plancha por delante, a la altura de la rodilla. Pudo haberle hecho mucho daño si no es porque el madridista saltó. Sánchez Martínez no pitó ni falta y sus quejas le llevaron a ver la amarilla y a llevarse una sonora pitada, a los que se sumaron los inaceptables cánticos racistas.

No es la primera vez que Vinicius sufre una situación así esta temporada. El pasado mes de octubre, en el Camp Nou, un aficionado se acercó a llamarle «mono» cuando abandonaba el terreno de juego con molestias. Aquellas molestias fueron provocadas, de nuevo por las constantes faltas recibidas. El árbitro de aquel encuentro fue también el murciano Sánchez Martínez.