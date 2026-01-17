Vinicius desolado: fue el primero en abandonar el césped con el apoyo de sus compañeros

Vinicius acabó el encuentro entre el Real Madrid y el Levante desolado. El brasileño fue el primero en salir del césped del Bernabéu una vez que el árbitro pitó el final del duelo. En cuanto se acabó el partido, Vinicius se fue rápidamente al vestuario y mientras abandonaba el césped tuvo el apoyo de algunos compañeros. No era para menos la desolación de Vinicius: a un mal partido se unió una gran pitada contra él por parte de la afición del Real Madrid.

Perseguido por la cámara de televisión de la realización -como era lógico-, en cuanto escuchó el pitido final, Vinicius se fue directo al vestuario. No se paró a saludar a nadie, ni a ningún compañero ni tampoco a futbolistas rivales. Raúl Asencio, autor del segundo gol del encuentro de Liga, salió del banquillo para animar al brasileño.

También le saludaron otros compañeros, pero Vinicius tenía claro que tenía que coger el túnel de vestuarios cuanto antes. Mientras otros jugadores sí saludaban en el centro del campo, el brasileño desapareció del césped lo antes posible.

El brasileño, uno de los señalados por el mal momento del Real Madrid, fue pitado cuando se dijo su nombre por megafonía antes del encuentro. Fue, concretamente, uno de los más señalados junto a Jude Bellingham. La pitada fue impresionante. Los pitos fueron antes y durante del encuentro.

En un encuentro clave que puede ser clave para su futuro, cada vez que tocó el balón, Vinicius fue abucheado, en algunos momentos de forma mayoritaria. También se le vio afectado al futbolista brasileño en esos momentos, en un encuentro en el que tampoco es que estuviera muy bien. Tuvo alguna ocasión que otra, no acertó, y todo lo que ocurrió ante el Levante será, sin duda, un antes y un después para Vinicius en el Real Madrid.