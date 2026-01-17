Vinicius no tuvo en el encuentro ante el Levante una de sus mejores tardes en el Bernabéu. El jugador brasileño fue pitado por los aficionados del Real Madrid antes y durante ese duelo, tanto cuando se dijo su nombre por megafonía como cada vez que tocó el balón. Una tarde muy difícil para un Vinicius al que se le vio tocado y al que sus compañeros apoyaron sabiendo lo que estaba ocurriendo.

El brasileño, uno de los señalados por el mal momento del Real Madrid, fue pitado cuando se dijo su nombre por megafonía antes del encuentro. Fue, concretamente, uno de los más señalados junto a Jude Bellingham. La pitada fue impresionante y eso ya hizo reflexionar a Vinicius, al que en el túnel de vestuarios, antes de entrar al campo, se le vio tocado.

Sentado en uno de los escalones del túnel de vestuarios, Vinicius recibió el cariño de algunos compañeros, que se acercaron a dar gestos de ánimo al brasileño. Ya eran conocedores -antes del inicio del encuentro- de lo que había pasado. Vinicius, por su parte, también sufrió lo que estaba ocurriendo y demostró que no es de piedra.

🚨 VINÍCIUS desolado en el túnel de vestuario, hasta llorando. Kylian Mbappé y Pintus tienen que apoyarlo 💔💔💔 pic.twitter.com/oosFyiHUSE — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2026

Ya cuando comenzó el encuentro, Vinicius fue el más pitado y no fue perdonado. Cada vez que tocó el balón fue abucheado, en algunos momentos de forma mayoritaria. También se le vio afectado al futbolista brasileño en esos momentos, en un encuentro en el que tampoco es que estuviera muy bien. Tuvo alguna ocasión que otra, no acertó, y todo lo que ocurrió ante el Levante será, sin duda, un antes y un después para Vinicius en el Real Madrid.