Vinicius afina su puntería antes de la final… ¡con el Call of Duty!

No todo es fútbol en la vida de un jugador. Ese caso se aplica también a Vinicius Júnior, que está pasando los días hasta la final de la Champions League frente al Liverpool desconectando jugando al Call of Duty de la PlayStation. El extremo brasileño del Real Madrid se pasó por el directo de Ana Marrero, creadora de contenido que milita en el equipo de Heretics y allí pasó un rato entretenido en el que habló un poco de todo y mostró su destreza y habilidad manejando los subfusiles y demás armas que hay en este video juego.

Todo comenzó con una reacción de Vinicius a una historia de Instagram en la que Ana Marrero compartía un golazo de falta que había metido en el FIFA. A partir de ahí comenzaron a hablar y Vinicius le propuso jugar unas partidas a Warzone, juego gratuito de Call of Duty. La grancanaria aceptó y pidió permiso al futbolista del Real Madrid para emitir en directo en su canal de Twitch, donde todos los días realiza emisiones.

vivo en una simulación pic.twitter.com/5X1QHWGnvN — Heretics Ana 🇮🇨 (@AnaMarreroo) May 24, 2022

Era ya por la noche cuando los usuarios de Twitch pudieron disfrutar de Vinicius jugando al Warzone con la creadora de contenido. Tras unos minutos en los que fallaba la conexión porque Ana Marrero no conseguía escuchar al brasileño, después llegaron los disparos, el lanzamiento de granadas, los ataques de aéreos, las kills y los pusheos en la isla donde se juega el modo de Resurgimiento.

La conversación entre ellos estuvo alejada del mundo del fútbol justo en el día en el que Vinicius había pasado más de una hora y media hablando con los medios en el Media Day antes de la final de la Champions League contra el Liverpool. El próximo sábado el Real Madrid se enfrenta en el Stade de France al conjunto red y el ex del Flamengo prefiere desconectar y afinar puntería jugando a Warzone y agradeció a Ana Marrero que la charla no estuviera ligada directamente al tema futbolístico.

Mientras buscaban partidas -no consiguieron ganar ninguna- pudimos conocer más detalles sobre un Vinicius que reconoce que, con sus amigos, había visto vídeos de ella en Tik Tok. El brasileño explicó que esos vídeos los utiliza para aprender a jugar mejor, porque le da ‘caña’ todos los días, por la tarde y por la noche, al famoso juego de guerra en su PlayStation. La incredulidad reinaba en la cabeza de la grancanaria, que no se creía que estuviera jugando con Vini. Además, aficionada del Barcelona, bromeaba con que a partir de ese día iba a convertirse en hincha del Real Madrid.

Rüdiger y la final de Champions

Entre partida y partida Vinicius habló abiertamente sobre el próximo mercado de fichajes. «Me gustaría que viniese a jugar al Real Madrid Rüdiger, es muy bueno. Ojalá fiche», comentó el extremo brasileño a la creadora de contenido de Heretics. Además, reconoció que se siente muy orgulloso de jugar con su ídolo Neymar en la selección carioca y con Karim Benzema en el cuadro blanco.

También tuvo palabras acerca de la final de la Champions League que el Real Madrid disputará ese sábado 28 de mayo ante el Liverpool en París. «Estamos todos listos. Marcar un gol y la victoria estaría bastante bien», respondió cuando fue cuestionado por este apasionante encuentro entre dos de los equipos más históricos del viejo continente.

La comida, videojuegos…

Una vez acabada la charla sobre fútbol, Ana Marrero quiso mostrar una parte más personal de Vinicius. Entre todo ello, el brasileño confesó que no se le da bien cocinar, pero que prefiere la comida brasileña antes que la española. Entre sus deportes favoritos para ver está el baloncesto y ha comentado que no tiene carnet de conducir porque no suele salir por la capital de España.

Desveló que Warzone es su juego favorito, pero que también le daba al FIFA, aunque ya lo ha ido dejando porque se gastaba «mucha pasta abriendo sobres y siempre me enfadaba». Eso sí, en muchas ocasiones juega partidos a este videojuego con uno de sus cantantes de reguetón favorito: Sech.

Después de una hora y media aproximada jugando a Warzone Vinicius se retiró para poder descansar y estar fresco antes de que el jueves viajasen a París para esa final de la Champions League que está en la cabeza de todos los madridistas. Para sorpresa de todos, incluido de Ana Marrero, el futbolista del Real Madrid la emplazó a echar unas partidas más este miércoles con las que tratará de desconectar y afinar puntería para ser un verdadero killer contra el Liverpool el próximo sábado.