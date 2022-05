Casemiro: «Este Liverpool es más difícil que el de 2018»

Discutir la calidad y la efectividad de Carlos Henrique Casemiro (Sâo José dos Campos, Brasil, 1992) debería constituir casi, casi, un delito. Poner en tela de juicio su entrega y su amor al escudo representa otro disparate de marca mayor. A la entrevista llega con dos rajas de 8 y 10 centímetros cada una en su pierna izquierda. No se acuerda de quién se las infligió pero sí de que fue contra el Manchester City. Enfrente tenemos al que, seguramente, es el tercer jugador más relevante de las cuatro Champions conquistadas por el Real Madrid de 2014 a esta parte, tras Sergio Ramos y, naturalmente, Cristiano Ronaldo. Y del mediocentro más valioso de la última década en el mundo, además de un monstruo de la táctica. Su concurso será clave el sábado para mantener, e incluso mejorar, las más que notables estadísticas de un Real Madrid que tan sólo ha encajado 1,17 tantos por partido en esta edición de la Copa de Europa y que sólo es superado por los 1,09 del Liverpool. Antes de despedirse, avisa: «Esta final será más complicada que la de 2018 en Kiev». Palabra del número 14.

Pregunta.- Antes de la final de Kiev me dijo que ganaríamos y acertó. Ahora le hago la misma pregunta, ¿ganará el Real Madrid la final de París?

Respuesta.- Tenemos la sensación de que podemos ganar, aunque sabemos que va a ser muy difícil. Vienen más fuertes que la última vez. Tienen experiencia y Klopp también, pero ojalá que seamos nosotros los que ganemos.

P.- ¿Le asusta el ritmo de juego del Liverpool?

R.- Asustar no, aunque sabemos que su primera virtud es el ritmo de juego. La Premier es así, pero ya hemos jugado contra dos equipos ingleses en la Champions y hemos ganado nosotros. Va a ser un partido muy difícil.

P.- La idea de partido podría pasar por plantear un encuentro más lento, sin transiciones rápidas.

R.- No podemos contar nuestra táctica. Tenemos un entrenador que sabe muy bien cómo vamos a jugar, aunque sabemos que va a ser muy complicado.

P.- ¿Les ha afectado psicológicamente la traición de Mbappé?

R.- No. Yo respeto mucho su decisión. Es algo muy particular. Claro que queríamos que estuviese con nosotros porque es un gran jugador, pero es su decisión y tenemos que respetarle. Que le vaya bien, que siga su vida y que siga creciendo porque es un jugador que enamora a todo el mundo.

P.- Mbappé dijo que iba a ser el primer aficionado del Real Madrid en París.

R.- Si no juega el PSG puede querer que gane el Real Madrid. Nosotros recibimos mucha energía de los madridistas que están en el campo y en sus casas. Eso es lo importante.

P.- ¿Esta es la Champions más espectacular que recuerda?

R.- Todas son especiales. Es muy complicado ganar. Por cómo hemos llegado…madre mía. Pero hay que acordarse de cuando ganamos a la Juventus en el minuto 90, la remontada con el Wolsfburgo… Hay que disfrutar de todas ellas.

P.- Ancelotti decía en rueda de prensa que el momento más difícil de las tres remontadas fue contra el Chelsea, justo cuando tenían ventaja tras el partido de ida.

R.- No creo que fuera sólo contra el Chelsea. Para mí la más complicada fue contra el PSG. En la ida no nos dieron opciones y en el Bernabéu eran mejores hasta el minuto 60. En París fueron muy superiores. Fue la eliminatoria más complicada.

P.- ¿Ustedes huelen el miedo en el rival cuando el Bernabéu entra en ebullición?

R.- Nosotros sabemos que el Bernabéu siempre asusta. Impone mucho. La gran virtud de este club es que nunca se rinde, siempre pelea. Por eso estamos en la final.

P.- El Real Madrid es el que más gana pero alguno lo sigue calificando de suerte.

R.-Si tienes suerte para ganar todo lo que hemos ganado, ojalá la sigamos teniendo siempre en la vida. Se puede tener suerte una o dos veces, pero tenemos 13 Champions y 35 Ligas. Los jugadores que pasen por aquí seguirán ganando porque lo de este club es histórico.

P.- ¿Qué jugador le preocupa más del Liverpool?

R.- Me preocupa cómo juegan. Tienen grandes futbolistas. Son once jugadores que salen al campo muy fuertes. Son soldados. Obviamente que Salah, Mané, Jota o Luis Díaz son importantes, pero son un equipo.

P.- Usted cambió la historia del Real Madrid a partir de 2016. Defensivamente hizo un equipo invulnerable, ¿siente esa responsabilidad de cara a la final?

R.- No me gusta llevar ese peso. Para mí lo más importante del equipo es el medio. No sería nada sin Kroos o Modric y sin el resto del equipo. Me gusta valorar a Kroos y Modric. Es un placer jugar con ellos, disfruto mucho.

P.- Pero Ancelotti siempre dice que no hay un jugador como usted.

R.- No hay jugador como Casemiro, pero tampoco como el resto. Lo dice porque si quieres traer un jugador con mis características no lo encontrarás. Tienen que buscar un jugador con mis facultades.

P.- También ha sido muy claro al asegurar que es a Casemiro a quien más ve dentro de la plantilla como futuro entrenador, ¿le veremos en los banquillos dentro de mucho tiempo?

R.- Soy aún muy joven para pensar en ello. Pero cuando me dice eso me quedo con la inteligencia. Si el entrenador lo dice es porque lo piensa. Me ve como un futbolista muy táctico.

P.- Tiene dos heridas de guerra en la pierna, ¿cuándo se las hicieron?

R: Creo que fue contra el Manchester City. Pero eso es fútbol. Siempre hay contactos y es normal. Estamos para meter la pierna donde sea. Todo el mundo me conoce y yo meto la pierna o la cabeza para ganar el partido.

P.- ¿Qué mensaje les mandaría a los madridistas que van a ir a París?

R.- Que nos apoyen. Pero no sólo los que van a estar en el estadio. La energía positiva es importante. Que no bajen los brazos, que peleemos hasta el final. Sabemos que va a ser muy difícil, pero lo daremos todo para ganar otro título.

P.- ¿Qué porcentaje le da al Real Madrid en la final?

R.- Está al 50-50. Es una final. Los dos hemos hecho méritos. El que falle menos y sea más eficaz delante de la portería ganará.

P.- ¿Notan que los rivales les miran con temor cuando ven el escudo del Real Madrid después de estas tres gestas?

R.- Es la historia. Todo el mundo tiene mucho respeto al Santiago Bernabéu. Esta es mi quinta final, pero este club seguirá ganando. Ese respeto no es por los jugadores, es por el escudo. Y la afición también es importante. Todos somos importantes para seguir haciendo grandes cosas.

P.- ¿Qué nos puede decir de Benzema?

R.- Vosotros veis los 90 minutos de Karim y os quedáis con eso, pero nosotros le vemos todos los días y le apreciamos. Ahora marca más goles, pero sigue entendiendo igual el juego. Sigue con la misma virtud y el mismo pensamiento de querer ganar. Lo que ha cambiado es que ahora hace más tantos y por eso mucha gente habla del Balón de Oro, pero para mí lleva muchos años siendo el mejor ‘9’ del mundo.

P.- Le han preguntado a Mbappé por el Balón de Oro de Benzema y se ha ido por los cerros de Úbeda, ¿usted cree que tiene que ser el ganador?

R.- Cuando uno está con un jugador tiene mucho cariño por la persona pero, si doy mi opinión, claro que quiero y ojalá sea Balón de Oro. Se lo merecen él y el fútbol. Para mí es espectacular como jugador y como persona. Me alegro mucho de que sea esa clase de jugador.

P.- Circuló un rumor sobre su futuro. Queremos que tranquilice al madridismo, ¿hay Casemiro para mucho tiempo en el Real Madrid?

R.- Tengo 30 años, una final de Champions por delante y sólo pienso en el Liverpool. Puedo ser uno de los jugadores que hagan historia en este club. Sólo pensamos en el sábado.

P.- Si el sábado gana su quinta Copa de Europa se pondrá al nivel de un tal Di Stéfano.

R.- Es algo importante. La carrera la vivimos tan intensamente que no pensamos en eso. Haber ganado cuatro es muy importante, pero yo quiero la quinta y el club, la decimocuarta. Será difícil, ojalá acabemos con la victoria.