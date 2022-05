Benzema: «Vinicius está en el top 5 mundial, puede ganar el partido él solo»

Karim Benzema habló ante los medios de comunicación en el Open Media Day del Real Madrid previo a la final de la Champions que se disputará el próximo sábado en París. El delantero francés habló sobre las remontadas y se deshizo en elogios hacia Vinicius. «Está en el top 5 mundial, puede ganar el partido él solo», dijo.

«En el 1-1 veo 6 minutos y les digo que es mucho. Luego llega el segundo. Tenemos una más y metemos el tercero. Eso es una comunión importante entre afición y jugadores, los que empiezan y los que entran. Todos dan cosas. Nuestro equipo es muy grande».

Remontadas

«Creo que con mucha emoción, como todos. Sabemos que en este club hay mucha presión dentro y fuera y por eso a veces se llama noche mágica. Estas noches no pueden pasar en otro club. Cuando la afición es el último hombre para nosotros se puede hacer. A veces sin ellos no se puede hacer eso. Cuando vemos que en 90 minutos perdemos y no bajamos los brazos es porque la gente nos empuja para dar más. Con un poquito de suerte también, que viene cuando intentas las cosas. Y pasa lo que pasa contra París, Chelsea y City».

«El Liverpool es muy bueno. No hay muchos cambios y es un equipo muy importante con un entrenador muy bueno. Tenemos que mirar nuestro juego. Si hacemos lo nuestro, jugar, presionar y meter gol, pasa lo que pasa. No es fácil llegar hasta la final, jugamos contra el Paris, favorito, el Chelsea que era el campeón y el City, que estuvo en la final. Vamos con confianza. La clave son los primeros minutos. En una final pueden pasar muchas cosas. También al no jugar en casa. Ellos meten mucha presión. Habrá que jugar a la contra, manejar bien el balón».

Preparación

«Yo cada día igual. El sábado es muy importante pero no me voy a meter presión, porque no tengo. La única presión se quitará una vez entre al campo. La preparación es igual. Hay que entrar al campo y disfrutar y hacer a la gente feliz con nosotros»

Consejo a los jóvenes y Vinicius

«Les he dicho que se concentren bien y jueguen como siempre. Vini es joven de edad pero no de campo, que tiene más de 100 partidos. No hablan de Vinicius como mejor jugador del mundo y es top-5. Hace de todo. Tiene que focalizar en el partido porque puede ganar el partido él solo. Yo hablé mucho con él y en el campo también. Él puede ser aún más decisivo. Él tiene facilidad para irse y si se concentra más puede meter más goles y dar más asistencias. Lo puede hacer siempre».

Mensaje a los madridistas

«Hola, madridistas. Ojalá que el sábado ganemos y traer la Champions a Madrid. Nosotros estamos juntos y os vamos a ayudar a ganar esta Champions tan importante para todos. ¡Hala, Madrid!».