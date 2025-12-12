El vestuario del Real Madrid encuentra brotes verdes

Pocas veces una derrota había hecho tanto bien. Para los más viejos del lugar, esos que llevan años viviendo el madridismo, es complicado de entender. Lógico. Decía Santiago Solari, uno de los candidatos a reemplazar a Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu en caso de perder contra el Alavés, que el conjunto blanco es el único equipo que está en crisis tras ganar la Champions. Algo de sarcasmo había en esas palabras del argentino, pero también parte de realidad. La exigencia, la excelencia y el ganar por encima de todo están en el ADN del 15 veces campeón de Europa. Por lo tanto, una derrota siempre es una malísima noticia, más aún cuando se produce en el Santiago Bernabéu. Pero la realidad es que el vestuario madridista ha encontrado brotes verdes.

El vestuario del Real Madrid está convencido de que la derrota contra el Manchester City fue un punto de inflexión, un antes y un después para bien. Los jugadores creen que «cambió algo» ante los de Pep Guardiola. La plantilla sostiene que merecieron más frente a los ingleses. De hecho, destacan que, con tantísimas bajas -algunas tan importantes como la de Kylian Mbappé- y con un arbitraje que les perjudicó gravemente, hicieron un gran encuentro.

Los jugadores del Real Madrid están seguros de que, jugando como lo hicieron ante el Manchester City, van a ganar muchos partidos. El problema recae en que hasta diciembre no se habían percatado -o no habían querido- dar el do de pecho en cada encuentro, llegando a una situación tremendamente compleja, donde el mayor perjudicado es Xabi Alonso, que el próximo domingo se jugará su futuro contra el Alavés en Mendizorroza.

Todo o nada para Xabi

Lo que suceda con el futuro de Xabi Alonso a partir de este momento lo dictarán los resultados. Y mucha culpa la tienen los mismos que ahora están convencidos de que pueden sacarlo adelante. La duda es si ya es demasiado tarde, puestro que una derrota contra el Alavés obligaría a formar un gabinete de crisis el lunes por la mañana o, posiblemente, en la misma noche del domingo, en comunicación entre tierras vascas y la capital de España. Caer en Mendizorroza sería, con total seguridad, el fin de la era Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Una victoria solo le permitiría coger aire hasta el siguiente pinchazo, que podría llegar en cualquier momento. El Real Madrid está cogido con pinzas y las lesiones se están cebando con los madridistas. Además, el próximo domingo, además de las ocho ausencias, hay que sumar las dos bajas por sanción, ya que Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta en la jornada anterior.

De hecho, uno de los grandes motivos que han llevado a la directiva a no tomar decisiones hasta Vitoria es la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. Los blancos se pueden presentar ante el Alavés sin Mbappé, Mendy, Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Huijsen y Camavinga. Solo estos dos últimos tienen opciones reales de volver, aunque nada está seguro en estos momentos. Por este motivo, las tres personas que mandan en el club en el plano deportivo han decidido que un nuevo entrenador, sea quien sea, no puede hacerse cargo de una situación tan complicada.