La venganza del Balón de Oro: pasan de largo con el Madrid como mejor equipo tras poner el himno del Barça

La gala del Balón de Oro, organizada por la UEFA y France Football, puso el himno del Barcelona a todo trapo cuando la entidad culé subió a recoger el premio a mejor club femenino del mundo en 2024. Minutos después, cuando el Real Madrid fue nombrado mejor club masculino del mundo, solamente pusieron un vídeo de un minuto y pasaron a otro tema. Ni himno ni nada por la no presencia del club madridista en la gala en París.

El Barcelona fue nombrado en la gala del Balón de Oro como mejor club femenino del mundo. También fue felicitado por su 125 aniversario. Subió al escenario Joan Laporta junto a varias de las jugadoras del equipo femenino. Mientras celebraban el trofeo, la organización puso a todo volumen el himno culé.

Justo después, la gala del Balón de Oro anunció que el Real Madrid ganaba el premio a mejor equipo del mundo masculino de 2024. UEFA y France Football decidieron poner un vídeo muy corto. Minúsculo. Y cuando terminó pasaron a otro tema. No se comentó nada más.

Una venganza de la organización contra el Real Madrid por no acudir a la gala del Balón de Oro. Y es que hay que recordar que al mediodía de este lunes saltaba la noticia de que la expedición madridista no iba a acudir a París tras saber que ni Vinicius ni Carvajal ganarían el Balón de Oro.

Gracias @ballondor por felicitarnos por nuestro 125 aniversario durante la gala del #BallonDor. Es muy especial estar aquí en París con vosotros 🫶 pic.twitter.com/SASR95AF4c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2024

El Real Madrid no acudió a la gala

Indignación e incredulidad en el Real Madrid tras lo sucedido con el Balón de Oro. En el club blanco se daba por hecho que Vinicius iba a ser elegido Balón de Oro y, de no ser así, el premio recaería en manos de un jugador de la entidad blanca que tiene siete nominados, todos ellos menos uno campeón de Europa -Mbappé- y otro doble campeón del continente, tanto con su club como con España, como Carvajal.

Pero no será ninguno. El Balón de Oro irá para Rodri Hernández, capitán de la selección española, jugador clave en el Manchester City, pero este año con menor palmarés y méritos que cualquiera de los jugadores del Real Madrid, especialmente Carvajal, que también ganó como Rodri la Eurocopa, pero además hizo doblete con el Real Madrid (Liga y, sobre todo, Champions).

La indignación se empezó a apoderar del Real Madrid en la tarde del domingo, cuando empezaron a recibir señales de que lo que creían tan seguro no era así. De repente, Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro y, lo que es más llamativo, tampoco iba a ser entregado a Carvajal. En la mañana del lunes, con una extensa expedición lista para viajar a París, se decidió que no se iba a acudir ante el malestar generalizado.

«Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal», aseguran en el club blanco. «Como esto no ha sido así, es obvio que no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», añaden fuentes del club blanco, que están decepcionadas por una decisión que no se esperaban.