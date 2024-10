El Real Madrid es elegido mejor club masculino del año y nadie recoge el trofeo

El Real Madrid fue galardonado como Mejor Club del Año en la gala del Balón de Oro que se celebró en París. Los blancos han conquistado este premio después de que la temporada pasada ganase la Liga, la Champions y la Supercopa de España. Además, este curso ya han ganado la Supercopa de Europa. Por lo tanto, ha sido elegido mejor club del mundo por delante de otros como Manchester City, Girona, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.

Este reconocimiento quedó descafeinado, ya que a la gala no acudió ningún representa del Real Madrid. Había alguna duda sobre si iba a viajar en solitario Emilio Butragueño, pero finalmente se decidió que nadie desde la capital de España se montara en un avión rumbo a París. Por lo tanto, nadie recogió este galardón.

Los motivos del Real Madrid

«Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal», aseguran en el club blanco. «Como esto no ha sido así, es obvio que no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», añaden fuentes del club blanco, que están decepcionadas por una decisión que no se esperaban.

El vuelco ha sido total y la indignación en el Real Madrid ha ido creciendo a lo largo de las últimas horas. Ganaron Liga y Champions, tienen al mejor jugador del mundo, que es Vinicius, pero el brasileño no se lleva el trofeo tras un vuelco histórico en el Balón de Oro. Y lo que es peor, tampoco se lo lleva Dani Carvajal, uno de los mejores jugadores de la selección española que ganó la Eurocopa, pero que también ganó la Liga y la Champions con el Real Madrid.

¿Cómo se decide este premio?

Estos trofeos recompensan a los mejores clubes masculinos y femeninos, sin distinción de campeonato. Se conceden en función de varios criterios que deben considerarse en su conjunto, como la calidad del juego, los títulos ganados, las victorias memorables, los resultados que superan las expectativas, el respeto y el juego limpio.

Los trofeos son concedidos por un jurado internacional de periodistas especializados, el jurado del Balón de Oro masculino para el club masculino y el jurado del Balón de Oro femenino para el club femenino.

Cada jurado selecciona un club de una lista de nominados establecida por la redacción de France Football, miembros de la redacción de L’Équipe, el mejor jurado de la edición anterior y los embajadores de la UEFA Luís Figo para el club masculino y Nadine Kessler para el club femenino.

El trofeo se concede al equipo más mencionado. En caso de empate, los clubes se separan por el número de jugadores nominados en las listas del Balón de Oro. Cualquier disputa es decidida por el redactor jefe de France Football como organizador.