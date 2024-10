Gritos de «¡Vinicius, Balón de Oro!» y «puta Barça» en los alrededores de la gala del Balón de Oro

La decisión de que Vinicius no vaya a ganar el Balón de Oro 2024 ha provocado una indignación social también en Francia. Aficionados que se agolparon en los alrededores del Teatro Chatelet de París, donde se celebra la gala, gritaron «Vinicius, Balón de Oro» y «puta Barça», dejando claro que ellos no comparten que el futbolista brasileño del Real Madrid no ganara este trofeo.

En un giro de los acontecimientos totalmente sorprendente, es Rodri Hernández el que ganará el Balón de Oro del año 2024, por delante de un Vinicius que era el máximo favorito. El futbolista brasileño ni acudió a la gala de París, así como cualquier representante del Real Madrid, que se ausentó de ese evento.

Desde el club blanco se sienten ninguneados. En el club blanco se daba por hecho que Vinicius iba a ser elegido Balón de Oro y, de no ser así, el premio recaería en manos de un jugador de la entidad blanca que tiene siete nominados, todos ellos menos uno campeón de Europa -Mbappé- y otro doble campeón del continente, tanto con su club como con España, como Carvajal.

El lateral ganó lo mismo que Rodri Hernández (la Eurocopa), pero también hizo un gran doblete con su club (liga y Champions) que el centrocampista español no consiguió. Así, ni Vinicius ni Carvajal ni ningún jugador del Real Madrid ganará el trofeo cuando fue el mejor equipo con diferencia (y sus jugadores los más destacados) la temporada pasada.

Gritos a favor de Vinicius

Así, en los aledaños del Teatro Chatelet de la capital francesa, varios aficionados comenzaron a gritar consignas en favor de Vinicius, ausente en la gala. «¡Vinicius, Balón de Oro!», gritaron estos aficionados, que también soltaron algunas palabras de «¡puta Barça!». Lo que quedó claro es que el voto popular sí lo ganó Vinicius.

Esto también se vio en una encuesta que hizo L’Equipe, periódico vinculado al Balón de Oro. Hicieron una pregunta sobre quién merecía el galardón y Vinicius recibió un 41,3% de los votos triplicando a sus más inmediatos perseguidores.