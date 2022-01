Toque de atención de Ancelotti

Carlo Ancelotti terminó el partido ante el Getafe disgustado con sus jugadores y no fue para menos. El entrenador del Real Madrid fue claro, al afirmar que el equipo se había tomado un día de vacaciones en el Coliseum Alfonso Pérez y, asumiendo su responsabilidad, también apuntó a que probablemente él hubiese estado en la misma línea que el resto de sus futbolistas. Lo cierto es que se vio un Madrid inoperante, que pagó los excesos navideños, confiándose tras el parón vacacional ante un conjunto azulón que ha cambiado y mucho desde que Sánchez Flores se sienta en su banquillo.

La valoración del técnico madridista coincide con lo que se vio sobre el césped, y que distó mucho de la imagen mostrada a lo largo de la temporada. Un Madrid ramplón, sin ideas e impreciso, que cayó derrotado por un error de concentración. Pero aún pudo ser peor. La desconexión no fue sólo de Militao –que propició el gol azulón– si no que durante todo el encuentro los jugadores fueron incapaces de generar peligro, quitando dos lanzamientos aislados de Modric y de Casemiro. Uno se fue al larguero y otro lo desvió Soria.

Al conjunto madridista le faltaron muchas cosas en Getafe. Aunque fue el claro dominador del balón, no fueron capaces de imponer esa superioridad para acercarse de forma peligrosa a la meta de los del sur de la capital. Los de Ancelotti comenzaron el partido a contracorriente y no pudieron enderezarlo en ningún momento.

Atrás, los fallos de una pareja que se ha consolidado en los últimos meses como son Militao y Alaba fueron una constante. Los dos pusieron en todo momento en peligro a Courtois, incluso en acciones sin un aparente riesgo. En el centro del campo, volvían los tres de siempre, pero su presencia no se hizo notar en exceso. Arriba, ni Rodrygo ni Asensio estuvieron a la altura. Tampoco Benzema, que no dispuso de oportunidades para batir a Soria y que, aunque trató de entenderse con la segunda línea, cuajó también un partido gris.

Pronto se dio cuenta Ancelotti de que el equipo no funcionaba, desactivado además por un Getafe que, una vez iba por delante en el marcador, trató de interrumpir el juego constantemente. Sin embargo, los cinco cambios que realizó el italiano, no tuvieron el efecto esperado. Hazard y Marcelo entraron tras el paso por vestuarios, pero no sirvieron como revulsivos, al igual que tampoco lo fueron Mariano, Isco o Peter.

Fin a la racha

La Liga puede avivarse en las próximas horas, si el Sevilla consigue ganar. El Real Madrid venía de una gran racha de 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota. No caían los blancos desde el pasado 3 de octubre, cuando se marcharon al parón internacional perdiendo ante el Espanyol y sumando tres partidos sin sacar los tres puntos, con un empate ante el Villarreal y otro batacazo frente al Sheriff en el Bernabéu.

Pero desde ese momento Ancelotti dio con la tecla. El técnico dejó de realizar experimentos en su once y apostó por lo que había demostrado que funcionaba. Imparables desde entonces, consiguieron alcanzar el liderato, darle la vuelta a la situación en la Champions, cerrando el 2021 con ocho puntos de ventaja respecto al segundo clasificado en Liga –Sevilla– y con 17 y 18, respectivamente, sobre el Atlético y el Barcelona, además de una clasificación como primeros de grupo en la máxima competición.

Sin embargo, la cuesta de enero ha comenzado de la peor manera. Los madridistas han dejado atrás la buena imagen de los dos últimos meses del pasado año, rememorando los viejos fantasmas del comienzo de 2021 y de la segunda temporada de Ancelotti, donde el equipo, después de firmar una gran primera vuelta, se desinfló en el mes de enero, dilapidando la diferencia conseguida en Liga, que les llevó a no levantar cabeza durante el resto de la temporada.

Teniendo en cuenta los precedentes, el Getafe ha lanzado un aviso a los madridistas. El Real Madrid está aún a tiempo de reaccionar y dejar a un lado las vacaciones de las que han gozado hasta el pasado miércoles, cuando se reincorporaron al trabajo, aunque marcados por los positivos en coronavirus de hasta cinco jugadores. En un mes en el que disputarán hasta tres competiciones distintas, deben tratar de volver a la misma dinámica la noche de Reyes, cuando se miden al Alcoyano en Copa.