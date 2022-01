Ancelotti: «El equipo hoy estaba de vacaciones»

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, atendió a los medios tras la derrota de los blancos (1-0) en la visita al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, en el primer partido de Liga de este 2022. El italiano reconoció que les faltó concentración y fue muy autocrítico. «El equipo estaba de vacaciones», comentó Ancelotti, disgustado con la derrota de los suyos en un encuentro en el que consideró merecieron el empate.

Falta de reacción

«La reacción la requería los primeros diez minutos, después hemos estado más nerviosos, a perder los duelos… Sí hemos regalado el primer gol con un jugador que normalmente destaca en el aspecto defensivo. No hay mucho que decir de este partido. No parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad, menos concentración, esfuerzo… No se merecía perder, el empate era justo, pero hemos regalado un gol, al final termina en una derrota que puede ser un toque de atención. El equipo hoy estaba de vacaciones».

Cortar la racha

«No, absolutamente no. Siempre preparar este tipo de partidos después del parón de Navidad, con los jugadores que viajan… pero no quiero buscar excusas. No hemos jugado bien. Honestamente no hemos merecido ganar, pero tampoco perder».

Protestas al árbitro

«No, determinante absolutamente no. Me enfadé un poco la primera parte porque hemos terminado con dos tarjetas, una para mí, que lo juro, no he hecho falta y la otra para Rodrygo. Hemos recibido muchas faltas y se podían haber sacado más tarjetas en la primera parte»

Duro con el equipo

«Ayer después del entrenamiento les dije que me ha gustado mucho, que he visto al equipo enchufado. No es una crítica lo que estoy diciendo ahora, es lo mismo que le he dicho a los jugadores. Nos tomamos la responsabilidad porque puede ser que hoy también el entrenador estaba de vacaciones. Mantenemos mucha concentración e ilusión».

Jugadores señalados

«No. Hay jugadores que no han jugado buen partido, pero señalar… Benzema no ha hecho un buen partido, pero señalar a Benzema me parece demasiado».

Suplencia de Hazard

«La decisión de poner a Rodrygo y Asensio ha sido por pequeños detalles por el entrenamiento que han hecho esta semana. Sabía que no aguantaban todo el partido porque han tenido el COVID, quería tener a Hazard más fresco».

Marcelo

«El equipo lo ha hecho muy bien en los precedentes, cuando el partido se ha complicado, es claro que Marcelo tiene mas oportunidades ofensivas, es por eso que ha jugado la segunda parte».