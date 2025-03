Todo en manos de Mbappé: su presencia en el derbi de Champions dependerá de sus sensaciones

Todo depende de Kylian Mbappé. El jugador del Real Madrid tiene molestias en el tobillo, tras un golpe sufrido ante el Rayo Vallecano. Su presencia en el derbi está ligada a sus sensaciones antes del encuentro. En la mañana del miércoles, el astro francés se probará y, si se encuentra en buenas condiciones para estar al 100% contra el Atlético, estará tanto en la convocatoria como sobre el césped de inicio. Todo estará en manos de las sensaciones que tenga por la mañana.

Lo que no se le realizarán serán pruebas. Mbappé ya se sometió en su momento a ellas –tras el partido contra el Rayo– y se descartó cualquier tipo de lesión. Sí que tiene unas molestias que podrían impedirle estar en la vuelta de los octavos contra el Atlético de Madrid, pero no está ni mucho menos descartado para estar en la cita contra los de Simeone. Aunque el cuerpo técnico lo tiene claro: sólo estará si está al 100%. De lo contrario, Mbappé no jugará.

El equipo se ha concentrado este martes en Valdebebas. Sin embargo, aún no se ha ofrecido convocatoria para el partido, puesto que todo queda a expensas de que Kylian esté en condiciones de jugar o no. El miércoles se probará y, si mantiene esas molestias, no jugará. En caso contrario, entrará en la lista del Real Madrid para el derbi europeo y, casi con total seguridad, será titular.

Ancelotti y su cuerpo técnico tienen claro que no quieren correr ningún tipo de riesgo. Ya no sólo por Mbappé, que también, sino por cómo pueda afectar al equipo el jugar un partido de tal envergadura con un jugador que no está en plenas condiciones. Por muy bueno que sea el francés, ante uno de los mejores Atlético de Madrid que se recuerdan, se necesita que los 11 futbolistas que jueguen estén en su plenitud física y ofrezcan su mejor versión.

Para imponerse a los de Simeone en el Metropolitano, el esfuerzo deberá ser colectivo. Todos deberán cumplir con sus tareas defensivas, también Mbappé y Vinicius, que habitualmente cuentan con mayor libertad en esta faceta. Por ello, es más importante si cabe que el delantero galo no tenga ningún tipo de dolor.

Mbappé se probará antes del derbi

La alarma con Mbappé se encendió en el último entrenamiento antes del encuentro, en el del martes. Tras las ruedas de prensa de Tchouaméni y Ancelotti, el equipo se ejercitó el Valdebebas y lo hizo con la ausencia de su flamante fichaje. El ex del PSG no se ejercitó junto al resto de sus compañeros, realizando trabajo específico. Sí que saltó al terreno de juego en la segunda parte de la sesión, aunque para mantenerse al margen del grupo.

Esta situación puso en duda su presencia en el derbi madrileño de Champions League. Tras el partido de ida, en el que los madridistas se impusieron por 2-1, el Atlético está obligado a ganar en el Metropolitano para, como mínimo, forzar la prórroga. Se prevé, por tanto, que sea una batalla muy dura en el encuentro que decidirá la eliminatoria.

Estas dudas generadas por el físico de Mbappé han llevado al club a aplazar la publicación de la convocatoria. Todo quedará a expensas de las sensaciones del futbolista. Si esas molestias se siguen dando el miércoles y merman su rendimiento, no jugará, algo que abriría la puerta a otras opciones como Modric o Brahim.