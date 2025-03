Mbappé y Vinicius, manos a la obra

«Si no defendemos once no somos un equipo preparado para competir en la Champions». En el vestuario del Real Madrid lo tienen claro y tienen cristalino quienes son los dos jugadores que deben dar un paso al frente contra el Atlético de Madrid en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions que se celebrará en el Metropolitano: Mbappé y Vinicius. Si ellos no trabajan en defensa cuando los de Simeone más aprieten, los blancos lo tendrán mucho más complicado.

Ancelotti debe hacer más hincapié que nunca en esto. El partido que se celebrará en el Metropolitano será mucho más que un simple encuentro de fútbol. El Atlético meterá una presión complicada de gestionar para los madridistas en los primeros compases de este segundo asalto. Los de Simeone necesitan remontar el gol de ventaja que el Real Madrid logró en la ida y lo para ello saldrán decididos a meter a los madridistas bajo su portería. Todo esto, apoyado por un feudo rojiblanco decidido a vivir su primera gran noche europea.

En estos momentos, cuando el Atlético apriete y el Real Madrid tenga que achicar agua, algo que sucederá, los blancos necesitan el compromiso defensivo de todos sus hombres. El de Rodrygo se da por descontado, pero Vinicius y Mbappé, muchas veces liberados de estos trabajos, deberán remangarse, ponerse el mono de trabajo y proteger la puerta de Courtois junto a sus ocho compañeros. Todo, a pesar de que el francés llega entre algodones, tras unos problemas en el tobillo que le impidieron entrenarse con normalidad a poco más de 24 horas para el partido.

El plan de Ancelotti en el derbi está claro. Sabe perfectamente que deberá superar un arranque complicado de resistir y, después, si salen vivos y manteniendo la ventaja, llegará la liberación. Bloque bajo, todos juntos y cuando se robe a correr contra la portería defendida por Oblack.

En acciones defensivas, el dibujo pasará a ser un 4-4-2 en el que Rodrygo y Bellingham caerán a las bandas, mientras que los primeros en iniciar una presión que debe ser ordenada y efectiva deberán ser Mbappé y Vinicius. Ambos tendrán que estar muy comprometidos en este aspecto para intentar ser los primeros en robar el balón.

Con la pelota en su poder, la situación cambia notablemente. El dibujo pasa a ser el de 4-3-3 con Bellingham como gran aglutinador de pelota y los tres atacantes, Rodrygo, Vinicius y Mbappé, listos para correr y tratar de llevar peligro a la portería rojiblanca.

Mbappé se estrena en el Metropolitano

Mbappé se estrenará en el Metropolitano como jugador de fútbol, si nada se tuerce. Aunque llega con dudas, puesto que no se ha ejercitado en el último entrenamiento con normalidad, todo apunta a que estará en la convocatoria y también en el once inicial. Se trata de una de esas noches de las que marcan la temporada, por lo que muy mal tiene que estar el astro madridista para perdérselo.

Ya se perdió el duelo de Liga por una pequeña molestia, por lo que esta sería su primera vez. Kylian tiene que estar preparado para vivir un ambiente al que pocas veces se ha enfrentado. De hecho, ningún jugador del Real Madrid habrá tenido que hacer frente a lo largo de su carrera a encuentros tan calientes como el que se celebrará este miércoles en el barrio de San Blas.

Mbappé volvió reencontrarse con el gol abriendo la lata ante el Rayo Vallecano. Un tanto de calidad que allanó el partido del Real Madrid contra el Rayo en el estadio Santiago Bernabéu. Vinicius le dio un gran pase en profundidad, el francés pisó área, con algo de suerte regateó a su defensor, se perfiló y soltó un derechazo que terminó besando las redes defendidas por Augusto Batalla.

En el Real Madrid estaban preocupados por el bajón de Mbappé. Tras brillar con un hat-trick ante el Manchester City en la vuelta del playoff de la Champions, el rendimiento del francés cayó notablemente. Pero contra el Rayo se reencontró con el gol y con una confianza que será muy importante de cara al miércoles. Ahí es donde el madridismo quiere ver a Kylian.