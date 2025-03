Mbappé se reencuentra con el gol tres partidos después y Vinicius rompe su ‘maldición’ contra el Rayo

Kylian Mbappé logró abrir la lata en el choque que el Real Madrid disputa este domingo ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Y es que el francés es ya un gran especialista en inaugurar el marcador cuando los partidos se traban, algo que le estaba sucediendo a los hombres de Carlo Ancelotti.

De hecho, cuando mejor se encontraba el cuadro de Iñigo Pérez sobre el verde, gozando incluso de varias oportunidades para establecer el 0-1, fue finalmente el astro francés quien logró marcar el primero de la tarde en el minuto 29.

El ex jugador del PSG salió en carrera y Vinicius solo tuvo que dársela. Lejeune parecía que le cerraba en el área, pero llegó muy forzado el central del Rayo y tras llevarse la pelota dividida, Mbappé la cruzó con autoridad. El francés logró así ver puerta tres partidos después y sumó su gol número 18 en Liga.

Vinicius se unió a la fiesta blanca

El internacional brasileño también quiso unirse a la fiesta del Real Madrid ante el Rayo tan solo cinco minutos después de anotar Mbappé. Vinicius decidió entrar en el área del Rayo mientras le apretaba Lejeune. No obstante, el ganador del último premio The Best le hizo perder el baile al zaguero francés del Rayo. Tras ello, Vini se adentró nuevamente en el área rival para volver loco a Ratiu y batir a Augusto Batalla al primer palo.

Un auténtico golazo del internacional brasileño para apuntarse su décimo tanto en Liga y romper su particular ‘maldición’ contra el Rayo, equipo al que nunca había metido todavía. El Real Madrid fue muy superior al Rayo en la primera mitad, hizo dos goles y perdonó algún tanto más.

Sin embargo, los de Vallecas se marcharon con vida al descanso gracias a un golazo de Pedro Díaz antes de que Hernández Maeso decretara el final de los primeros 45 minutos.