Tchouaméni: «Claro que escucho lo pitos, pero después hice un gran partido»

Tchouméni fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions que mide a los blancos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El centrocampista llega a este encuentro en un gran momento de forma y alcanzando su mejor nivel desde que es jugador de la entidad madridista.

Todo el equipo está listo para el partido. Será complicado, pero lo daremos todo. Estamos en un buen momento y queremos ganar más títulos este año», comenzó. Sobre la fortaleza del grupo, fue claro: «Tenemos una plantilla increíble. Nos apoyamos unos a otros. Depende de lo que pase durante la temporada. Lo más importante es cada partido. Vosotros queréis hablar de cada partido y no es problema. Pero nosotros permanecemos juntos. Nos ayuda a ganar y a jugar bien».

«Al empezar cada partido, lo importante es estar concentrado. En lo que tengo que hacer. Claro que escucho los pitos durante el partido, pero cada partido tiene su historia. Empezaron los pitos y después hice un buen trabajo en el partido. Eso es lo más importante», añadió sobre los pitos.

Tchouaméni habló también de Mbappé: «Es difícil hablar de un mal día de Mbappé por no marcar un gol. Si hace dos goles todo el mundo dirá que es increíble. Lo más importante es el próximo partido. Está muy feliz aquí, ha marcado muchos goles y hará muchos más. Está tranquilo. Quiere ganar y marcar goles todos los partidos. No hay diferencia. Le veo bien».

«Son dos trabajos totalmente diferentes. En defensa tienes un poco más de tiempo para jugar, pero es más complicado porque no siempre tienes el balón», comentó sobre la posición de centrocampista y central.

Sobre lo que debe mejorar, fue claro: «Mi objetivo es mejorar todo el tiempo en todas las partes del juego. Con y sin balón». «Camavinga y Modric son increíbles, pero con características diferentes. Para mí es un placer jugar con los dos», añadió.

Sobre el Atlético de Madrid, dijo lo siguiente: «El Atlético jugará un partido ofensivo, pero sabemos qué hacer. Sobre todo en defensa y en el centro del campo. Ganamos el primero, pero mañana no iremos a empatar. No, iremos a ganar. Ofensiva y defensivamente tenemos que darlo todo».

Para finalizar, habló de su personalidad: «Como dije, lo más importante es mantenerse concentrados. No importa lo que pasa durante el partido. Al fin y al cabo, nuestra concentración tiene que estar alta. Contra el Celta, pienso en el partido. Y en el siguiente, en el próximo… No debes prestar atención a lo que dice la gente. Un día eres bueno y al siguiente no. Debes estar concentrado con una sonrisa».