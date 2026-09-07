Test final a Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni se someterá este martes por la mañana a un último test en Valdebebas para determinar si puede entrar en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Inter de Milán. José Mourinho esperará hasta el mismo día del partido para conocer las sensaciones del centrocampista francés y tomar una decisión definitiva. Lo único seguro es que no será titular.

Tchouaméni se entrenó durante las dos últimas jornadas junto al resto de sus compañeros, pero todavía no se encuentra al 100 %. El francés ha dado pasos importantes durante los últimos días y está cerca de reaparecer, aunque el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo con un futbolista llamado a ser fundamental durante toda la temporada.

El centrocampista arrastra problemas físicos desde su exigente participación en el Mundial con Francia. Las molestias en la zona de la ingle le impidieron completar con normalidad la pretemporada y retrasaron su incorporación al trabajo dirigido por Mourinho. Desde entonces, el mensaje del Real Madrid siempre ha sido el mismo: paciencia y máxima prudencia.

El jugador, sin embargo, quiere regresar cuanto antes. Tchouaméni ha visto desde fuera cómo se está construyendo el nuevo equipo y desea formar parte del proceso. Su importancia dentro del proyecto es enorme, especialmente después de que el club no pudiera incorporar a Rodrigo Hernández. Mourinho considera al francés una pieza capital para aportar equilibrio, físico y seguridad al centro del campo.

Mourinho no correrá riesgos

La necesidad deportiva invita a acelerar, pero el Real Madrid no piensa hacerlo. Mourinho tiene un grave problema en la medular ante el Inter por las sanciones de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga. A pesar de estas ausencias, el portugués no alineará de inicio a Tchouaméni y solamente contará con él si supera el examen definitivo sin molestias.

En caso de entrar en la lista, el francés comenzará el encuentro desde el banquillo y podría disponer de algunos minutos dependiendo del desarrollo del partido. Su presencia ofrecería una alternativa natural para acompañar a Fede Valverde, aunque la opción con más fuerza para el once continúa siendo la de colocar a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo.

El test de la mañana servirá para comprobar cómo responde Tchouaméni después de haber completado dos entrenamientos consecutivos con el grupo. La decisión dependerá principalmente de sus sensaciones, pero también de la valoración realizada por los servicios médicos y el cuerpo técnico. El Madrid quiere recuperarlo, pero necesita hacerlo definitivamente.

Cestero y Sergio Martínez esperan

La incertidumbre alrededor de Tchouaméni explica que el Real Madrid todavía no haya comunicado la convocatoria. La lista se conocerá el mismo martes, pocas horas antes del encuentro, una vez terminado el último examen del internacional francés.

Si Tchouaméni no recibe el visto bueno, Mourinho reforzará la convocatoria con jugadores de la cantera. Jorge Cestero y Sergio Martínez serían los elegidos para completar un banquillo muy condicionado por las lesiones y las sanciones.

Sergio Martínez ya ha trabajado durante varias sesiones con el primer equipo y está dejando buenas sensaciones. Cestero también aparece como una alternativa para una posición en la que Mourinho apenas dispone de efectivos. Los dos permanecerán preparados hasta conocer el resultado del examen.

Tchouaméni quiere estar, el Real Madrid necesita centrocampistas y Mourinho desearía disponer de una solución más. Pero ninguna urgencia alterará el plan marcado. Primero deberá superar el último test. Después llegará la decisión.