Tebas utiliza a los socialistas Patxi López y Óscar Puente para reforzar su comparación del Real Madrid con el nazismo

Javier Tebas sigue y sigue y ahora da un paso más: utiliza a los socialistas Patxi López y Óscar Puente para justificar la vergonzosa y grave comparación que hizo del Real Madrid con la Alemania nazi. Para seguir en su obsesiva postura contra el Real Madrid, ha utilizado ataques de esos dos altos cargos del PSOE para reforzar ese ataque al equipo blanco, al que sigue sin pedir perdón.

Como contestación a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, que pidió a Tebas que pidiera perdón al Real Madrid por su «terrible comparación», el presidente de la Liga sigue en las suyas, no pide disculpas y encima se justifica en anteriores declaraciones de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y de Óscar Puente, ministro de Transportes.

En concreto, Javier Tebas ha compartido imágenes en las que esos dos socialistas ya utilizaron la comparación con la Alemania nazi y, especialmente, la figura de Joseph Goebbels. En una de ellas, Patxi López acusaba a PP y VOX de «aprovecharse» de la invasión en Ceuta «para atacar el Gobierno», diciendo que «es muy Goebbels». En otra, Óscar Puente también vinculaba con el nazismo a Telemadrid: «¿Entendéis que el manual de Goebbels lo dominan a la perfección?. El ministro de Transportes también llamó «nazi» a Buxadé.

Y como estos dos políticos muy cercanos a Pedro Sánchez utilizaron esa comparación -e incluso Puente llamó «nazi» a un dirigente de VOX- eso le da argumento a Tebas para él poder comparar al Real Madrid con el régimen de Hitler.