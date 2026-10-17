Tebas no cede: se enroca tras comparar a ‘Real Madrid TV’ con la propaganda nazi y recurre a la universidad para justificarse

Javier Tebas ha decidido mantenerse en sus trece. Después de comparar los métodos de comunicación de Real Madrid TV con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, el presidente de la Liga ha vuelto a las redes sociales para justificar sus palabras. Esta vez, amparándose en que esas técnicas se estudian en la universidad.

El movimiento llega después de la contundente respuesta del Real Madrid. El club blanco exigió este viernes su dimisión inmediata y calificó sus declaraciones de intolerables. Para la entidad madridista, la responsabilidad institucional de Tebas, también vicepresidente de la Federación, agrava una comparación dirigida contra el club, sus responsables y su televisión.

El enfrentamiento había arrancado con otra ofensiva del dirigente contra la comunicación madridista. Tebas acusó al canal de alimentar sospechas y presentar al Madrid como perjudicado. También cuestionó las críticas sobre los horarios, asegurando que el club había obtenido respuesta favorable a numerosas solicitudes de cambio. La referencia a la propaganda nazi elevó una disputa que ya venía cargada de reproches.

La posición del Madrid quedó expresada por escrito. La entidad denunció otro ataque de Tebas contra su presidente y sus medios, y rechazó que se le atribuya responsabilidad por las opiniones publicadas por periodistas ajenos al club. Una respuesta institucional que situó el foco en las obligaciones de quien preside la competición.

Ahora, Tebas intenta sostener su comparación desde el terreno académico. Cita una asignatura de Periodismo de la Universidad de La Laguna y recalca que hablaba de procedimientos comunicativos, sin atribuir al madridismo una ideología. Su mensaje mantiene el pulso: considera que la petición de dimisión deja sus acusaciones sin respuesta.

La discusión tiene, por tanto, dos planos bien distintos. Tebas quiere debatir los contenidos de Real Madrid TV. El Madrid le exige responsabilidades por los términos que ha elegido para atacarlos. Y el presidente de LaLiga ha respondido reafirmándose. La referencia a la universidad sirve para defender su postura, pero no resuelve el motivo de la protesta del club: que el máximo responsable de la competición haya recurrido a Goebbels para señalar a uno de sus integrantes.