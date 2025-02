Tebas acusa al Real Madrid de «venir a destruir» el fútbol

Javier Tebas ha vuelto a cargar con dureza contra el Real Madrid. El presidente de la Liga y vicepresidente de la RFEF ha vuelto a lanzar un dardo contra el club, acusándole de «venir a destruir» el fútbol, por la Superliga. El mandatario sigue insistiendo en que la competición impulsada por el conjunto blanco supondría un importante revés para las ligas, afirmando incluso que ya lo está siendo la Champions bajo el nuevo formato.

El presidente de la Liga vuelve a atacar directamente al Real Madrid y a Florentino Pérez. Al hablar del nuevo formato de la Champions, lo relaciona directamente con la Superliga para hablar del descenso de los derechos televisivos de las ligas europeas. Insiste, además, en la idea de que emitir el fútbol de manera gratuita o a bajo coste para los aficionados sería hundir la industria.

De hecho, Tebas habla del «peligro» que hay en que el fútbol sea gratis: «Si fuese viable, que no es viable, eso hace daño». El presidente de la Liga lo justifica preguntándose que, si la Superliga fuera gratis, como pretende Florentino, «¿en España sería viable el fútbol gratis para todos?». Responde inmediatamente afirmando que «seguro que hace un daño demoledor».

Por este motivo, el jefe de la patronal ataca directamente al conjunto blanco: «Más que a salvar al fútbol, esa misión a la que venía el Real Madrid, parece que viene a destruirlo». «Que quede muy claro quién está detrás, que parece que nunca quieren decirlo: es Florentino Pérez. Hay que dar la cara. Lo segundo, no es serio que llevemos tres formatos en tres años. No podemos estar hablando de salvar el fútbol, que dijo el presidente Pérez, y hacer esto. También es muy poco serio presentar un formato que no hable de gobernanza. O el modelo de televisión: un día es gratis todo, otro día es híbrido, otro día no sé cómo es… Esto parece un circo», apunta Tebas.

Tebas ataca al Real Madrid por la Superliga

Javier Tebas ha hablado también sobre el hundimiento de algunas ligas europeas que, como la que él dirige, han perdido valor en diversos sitios. Pero no lo han hecho por la Superliga, sino por una Champions que él votó a favor. Sin embargo, culpabiliza al proyecto en el que trabaja el Real Madrid por «la inseguridad» que genera.

«Ligas medianas y pequeñas de Europa que ya han sacado sus tender nacionales, como Bélgica, han perdido el 20% de su valor. En Italia han perdido un 10%, y en cambio, la Champions ha subido. La Liga está bien, pero ha perdido peso en el mercado asiático», señala el presidente de la Liga en una entrevista en El País. Un buen estado que, sin embargo, no se traduce en un mejor estado de las cuentas de los clubes, que ingresan menos por derechos de televisión y que gastan menos en el mercado.

Pero Tebas, lejos de profundizar en ello, ha seguido con su ataque al Real Madrid, a la Superliga y a Florentino Pérez. «¿Quiénes van a ir? Los de siempre, Real Madrid y Barcelona. Si siempre van los mismos a una competición que suponemos que va a generar muchísimo dinero, todavía se va a hacer más brecha en las competiciones nacionales. Y cuanta más brecha económica, menos competitiva es y más valor va a perder», señala.

De hecho, dice que la Superliga está ya perjudicando al fútbol, aunque todavía no esté en marcha: «Genera mucha inseguridad en el mercado audiovisual. Cuando vas por el mundo, siempre te preguntan: ‘Esto de la Superliga, ¿qué hay?’. Y en algunos sitios te hacen poner en los contratos que se revisará el precio».