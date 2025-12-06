Tebas acusa al Real Madrid de «inventarse cosas» tras su derrota ante el Tribunal Supremo

Javier Tebas no está viviendo un fin de semana sencillo. Este viernes se conocía la sentencia del Tribunal Supremo favorable al Real Madrid contra su Liga por el cambio de estatutos sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2015-16. El presidente de la patronal, obligada a pagar 8,8 millones de euros al club blanco, acusó a la entidad de «inventarse cosas» en su explicación de su derrota a través de las redes sociales.

La Liga ya había aclarado su postura sobre la sentencia del TS, pero Tebas, a primera hora de este sábado, lo ha hecho de una manera mucho más ofensiva y polémica, como acostumbra: «Sobre la sentencia del Supremo: es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el Real Madrid, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia no dice eso, ni se concluye de la misma».

«El Real Madrid ‘olvida’ las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la TV temporada, 2015-16», prosigue el ‘comunicado’ de Tebas con algunos fallos de coherencia. En éste trata de responder punto por punto al del club blanco.

Florentino Pérez ya anunció en la última Asamblea que no se quedaría de brazos cruzados con esta jugarreta de Tebas hace 10 años. «También ‘olvida’ que todo esto empezó como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del RD de television no se anticiparan a la temporada 2015-16», añade Tebas.

Tebas no para de atacar al Real Madrid

«No es un caso aislado. Llevan tiempo en una campaña de intoxicación a sus propios portacoces, es el patrón de sus actuaciones», dice Tebas, atacando de nuevo al Real Madrid antes de enumerar una serie de cuestiones: «Superligas que iban a empezar ‘ya’ y nunca empiezan, formatos cambiantes cada pocos meses, reclamaciones de 4.500 millones a UEFA imposibles jurídicamente, solo para presionar».

«Por no hablar de Real Madrid TV, y otras cuestiones. Es un patrón utilizado por los dirigentes del Real Madrid amenazas millonarias, para ‘presionar’, y no es la primera vez, si no leer esta noticia… siempre lo mismo», finaliza, mientras adjunta su escrito a una noticia del periódico El Confidencial.